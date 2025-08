『CDTVライブ！ライブ！』夏の4時間SPの出演アーティスト第1弾発表！西野カナは大好評フェス企画に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■大泉洋は「キラーチューン!」テレビ初歌唱!BE:FIRSTは話題曲「夢中」と最新曲「空」をパフォーマンス

8月18日19時からTBSにて『CDTVライブ!ライブ!』夏の4時間スペシャルが放送。その第1弾出演アーティストおよび歌唱楽曲が公開された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

ano「ハッピーラッキーチャッピー」

大泉洋「キラーチューン!」

Omoinotake「フェイクショー」

ORANGE RANGE 「イケナイ太陽」

SEAMO「ルパン・ザ・ファイヤー」

PG「BANABANA」

BE:FIRST「夢中」「空」

FUNKY MONKEY BΛBY’S「Come back home」

【フェス企画】

西野カナ「会いたくて 会いたくて」「GO FOR IT !!」「EYES ON YOU」他

昨年、約5年半ぶりの復活を遂げた、歌姫・西野カナが大好評のフェス企画に初登場。

平成を一世風靡したラブソングから話題の最新曲まで、大ヒット&人気曲だらけの全12曲の豪華セットリストで、大ヒット曲「会いたくて 会いたくて」「GO FOR IT !!」をはじめ、活動再開を彩った話題曲「EYES ON YOU」などを披露する。華やかなパフォーマンスで魅せる、一夜限りの“西野カナフェス”は必見だ。

大泉洋は、約1年5ヵ月ぶりにリリースされる話題のCMソング「キラーチューン!」をテレビ初歌唱。

BE:FIRSTは話題曲「夢中」をおかわりライブ。さらに、最新曲「空」をフルサイズで披露。

anoは話題のアニメ『タコピーの原罪』のオープニングテーマとして書き下ろした「ハッピーラッキーチャッピー」、Omoinotakeは話題のドラマの主題歌になっている最新曲「フェイクショー」、FUNKY MONKEY BΛBY’Sは切なくも温かいメロディで聴く人の背中をそっと押す「Come back home」をフルサイズライブ。

さらに、小中学生で構成される14人組次世代ダンス&ボーカルカンパニー・PGが『CDTVライブ!ライブ!』に初登場。夏にぴったりのラテン系パーティーチューン「BANABANA」をフルサイズで披露する。

デビュー20周年を迎えたSEAMOは、自身がルパン三世の大ファンであることから、誰もが知っているメロディに、尊敬と憧れの念を込めたリリックをのせた人気曲「ルパン・ザ・ファイヤー」をお届け。

さらに、ORANGE RANGEは先月公開された令和版MVが大バズリ中の夏の定番曲「イケナイ太陽」を届ける。

番組情報

TBS『CDTVライブ!ライブ!』

08/18(月)19:00~22:57

進行:えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

『CDTVライブ!ライブ!』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/