西野カナ『CDTVライブ！ライブ！』のフェス企画に初登場！「会いたくて 会いたくて」などヒット曲12曲を披露

■西野カナのTBSの音楽番組への出演は、TBS系『CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ 2018→2019』以来、6年半ぶり!

西野カナが8月18日にTBSで放送される『CDTVライブ!ライブ!』夏の4時間スペシャルに出演する。

西野はフェス企画に初登場し、『THE FIRST TAKE』でも披露し話題となった「会いたくて 会いたくて」、活動再開後テレビ初披露となる「GO FOR IT !!」、活動再開をメモリアルに彩った「EYES ON YOU」など全12曲を披露する。

なお、西野カナは8月8日に配信限定アルバム『はじめての西野カナ』をリリースする。

番組情報

TBS『CDTVライブ!ライブ!』

08/18(月)19:00~22:57

進行:えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

リリース情報

2025.08.08 ON SALE

DIGITAL ALBUM『はじめての西野カナ』

『CDTVライブ!ライブ!』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/