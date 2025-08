King & Prince、9つの隠れミッキーが散りばめられた「What We Got ～奇跡はきみと～」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「何回か観て落ち着いてきたら、隠れミッキーを探すという楽しみ方ができますよね」(King & Prince永瀬廉)

King & Prince「What We Got ~奇跡はきみと~」のフルMVが公開。併せて、場面写真2枚も解禁となった。

「What We Got ~奇跡はきみと~」は、King & Princeがアイデア出しの段階から参加し、自ら日本語訳詞を手掛けるなど、愛情を込めて関わってきた楽曲。

グローバルキャンペーン『ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ』のテーマである“ミッキーたちと、私たちが日常を共に過ごす”を、ポップカルチャーの発信地・渋谷を舞台に表現したMVには、King & Princeもアイデアを出したという隠れミッキーがいくつも散りばめられている。

このたび、隠れミッキーが写った場面写真2枚が解禁となった。

まず1枚目は、ベストフレンドのミッキーとKing & Princeがレコードショップで出会うシーン(メイン写真)。King & Princeがミッキーにレコードを渡し、友情が深まりベストフレンドになるきっかけとなった重要なシーンだ。

そして2枚目は、King & Princeがチップ&デールとキッチンで掃除をしながらダンスするシーン。

これらのシーンと合わせて、MVのあちこちに仕掛けられた隠れミッキーは全部で9つ。何度も繰り返し観ても新しい発見のあるMVとなっている。

そんなMVについて永瀬廉は「何回か観て落ち着いてきたら、隠れミッキーを探すという楽しみ方ができますよね」、高橋海人(「高」は、はしごだかが正式表記)は「ミッキー&フレンズの表情を観て、隠れミッキーを探して、10回目くらいでやっと自分たちの表情を観られるかも」と明かし、ファンに向けてMVの楽しみ方を伝授した。

実は隠れミッキーの他にも、ミッキーに関連する作品のオマージュシーンが盛りだくさん。高橋が幼い頃に何度も観て、今も記憶に鮮明に残っている大好きな作品だという短編アニメーション『ミッキーの移動住宅』で描かれるミッキーとドナルドがトウモロコシを食べるシーンのオマージュや、世界初の短編トーキー・アニメーション映画『蒸気船ウィリー』のミッキーの口笛のシーンやフライパンを楽器にする愉快なシーンのオマージュなど、ディズニーファンが楽しめる要素が満載で、ディズニーやミッキー&フレンズへのリスペクトを込めたMVとなっている。

さらに、8月6日には「What We Got ~奇跡はきみと~」MVダンスバージョンも公開予定。s**t kingzのNOPPOが振り付けを担当し、King & Princeによって名付けられた“みんなでミッキーダンス”。MVやコンサートでのパフォーマンスとはまた違う表情で魅せるダンスバージョンも注目だ。

なお、King & Princeとミッキーの奇跡のコラボレーションの裏側を描いたスペシャル番組『King & Prince: What We Got ~奇跡はきみと~』は、ディズニープラスで世界同時独占配信中。

