サッカー全日本大学選抜、イタリア遠征メンバー23名を発表！Jリーグ内定は11名…浦和の新戦力が3名も選出
全日本大学サッカー連盟（JUFA）は1日、8月4日（月）から16日（土）にかけてイタリア遠征を行う全日本大学選抜メンバー23名を発表した。
監督は日本大学の川津博⼀氏。招集リストは以下の通り。
GK：
1．山田和季（関西大4年）※群馬内定
12．佐藤瑠星（筑波大4年）※浦和内定
21．デューフエマニエル凛太朗（流通経済大3年）
DF：
3．細井響（新潟医療福祉大4年）※横浜FC内定
4．吉村瑠晟（関西大4年）※磐田内定
5．薬師田澪（法政大4年）
16．常藤奏（中央大3年）
19．林禮蒼（国士舘大3年）
22．渋谷諒太（流通経済大4年）
23．池谷銀姿郎（筑波大3年）
24．坂井悠飛（福岡大3年）
MF：
6．植木颯（日本大4年）※浦和内定
8．山市秀翔（早稲田大4年）※川崎F内定
9．島野怜（明治大4年）※柏内定
10．松永颯汰（流通経済大4年）
14．田中祉同（国士舘大4年）
15．角田惠風（慶應義塾大4年）
17．武藤寛（中京大4年）※愛媛内定
FW：
7．持山匡佑（中央大4年）※川崎F内定
11．肥田野蓮治（桐蔭横浜大4年）※浦和内定
13．藤枝康佑（桃山学院大4年）※松本内定
18．篠田大輝（日本体育大4年）
25．本間凜（国士舘大3年）
背番号は25番までだが、2番と20番が欠番で計23名。
このうちJリーグ入りが内定している選手は11名で、浦和レッズ内定が佐藤瑠星、植木颯、肥田野蓮治の3名、川崎フロンターレ内定が山市秀翔、持山匡佑の2名それぞれ選出されている。
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チームは現地で、ジェノア、チェゼーナ、ヴェローナ・カルチョ、ミラン・フトゥーロ（U23）、フィオレンティーナと親善試合を行う予定。