¡Öµ´¤Ê¤Î¤«Î¶¤Ê¤Î¤«æÆ¤Ê¤Î¤«¡×»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤ÇàÌ¾»ú¸ø³«áÎ¥º§È¯É½¤Îµ´Î¶±¡æÆ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
Î¥º§Êó¹ð¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Îµ´Î¶±¡æÆ(41)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£à¸ø³«¤µ¤ì¤¿áÌ¾»ú¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü¤Ë¡Ö¡ÚÅöÁª¤Î¤´°ÆÆâ¡Û¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥àµ¡¡ÖNintendo Switch2(Â¿¸À¸ìÂÐ±þ)¡×¤ÎÅöÁª¤òÊó¹ð¡£4Æü¤Ë¡ÖÀè½µ¡¢ÀÒ¤ò³°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¥º§¤ÎÊó¹ð¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤Æà´ò¤·¤¤Êó¹ðá¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ´Î¶±¡¤¬¸ø³«¤·¤¿ÅöÁª°ÆÆâ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿°¸Ì¾¤¬¡¢à°ìÊ¸»ú¤Î¤ßáÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öµ´¤Ê¤Î¤«Î¶¤Ê¤Î¤«æÆ¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖæÆ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌë¤·¤«Ì²¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¤½¤é¤¯±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£