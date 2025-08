テレビアニメ『アオのハコ』の期間限定イベント「TVアニメ『アオのハコ』POP UP STORE in ロフト」が、8月16日(土)〜8月31日(日)の期間、東京・池袋にある「池袋ロフト」で開催される。■購入特典が豊富!今回開催される「TVアニメ『アオのハコ』POP UP STORE in ロフト」は、“千夏バースデー”がコンセプトの新規描き下ろしイラストを使用した新商品の先行販売や、購入特典の配布を行うポップアップストア。

会場には、誕生日を祝うキャラクターたちをデザインした「トレーディンググリッター缶バッジ」や「トレーディングアクリルキーホルダー」、「トレーディングアクリルスタンド」、「マルチデスクマット」といった、ファン必見のグッズが並ぶ。また、各種特典も用意。期間中にイベント対象商品を2000円(税込)以上購入するごとに「ブロマイド」がもらえるほか、各トレーディング商品をBOX購入で“千夏 バースデーver.”の「グリッター缶バッジ」や「トレーディングアクリルカード」などがプレゼントされる。なお、本イベントは「池袋ロフト」に加え、愛知、大阪、福岡でも開催。「栄ロフト」は9月5日(金)〜9月22日(月)の期間、「梅田ロフト」は9月27日(土)〜10月13日(月・祝)の期間、「天神ロフト」は10月18日(土)〜11月3日(月・祝)の期間に実施予定だ。