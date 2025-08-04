¥Ü¥¯¥·¥ó¥°2Áª¼ê¤¬¼ê½Ñ¡¡µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¡¢°úÂà¤Ø
¡¡ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤Ï4Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2Æü¤Î¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿ÀÂÌÐÍø¡Ê28¡Ë¡áM¡¦T¡á¤È±ºÀîÂç¾¡Ê28¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬¡¢¤È¤â¤Ë»î¹ç¸å¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Î¤¿¤á¶ÛµÞ³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤Ç¡¢µ¬Äê¤Ë¤è¤ê¸½Ìò°úÂà¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿ÀÂ¤ÏÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢±ºÀî¤ÏÆüËÜ¥é¥¤¥ÈµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç8²óTKOÉé¤±¤·¤¿¡£2Áª¼ê¤È¤â»î¹çÁ°¤ÎÂÎÄ´ÌÌ¤ËÌäÂê¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ì¤Ä¤Î¶½¹Ô¤Ç2¿Í¤¬³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡£»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¡¢JBC¤Ï¸ºÎÌÊýË¡¤Î°ÂÁ´À¤Ê¤É¤â¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£