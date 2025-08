aespaが新作ミニアルバム『Rich Man』を9月5日13時よりリリースすることが発表された。

彼女たちの6枚目のミニアルバムとなる『Rich Man』には、同名のタイトル曲をはじめ新たな魅力の全6曲を収録。前作『Dirty Work』とは異なるカラーでヒットの勢いを突き進んでいく。

本日0時にaespaの各公式SNSチャンネルにて公開された「Rich Man」のイントロ映像は、3Dで再現されたギターグラフィックを通じて今回のアルバムのビジュアルコンセプトを暗示すると同時に、「I am enough as I am, I am a ‘Rich Man‘」(今このままの自分で十分。私は ‘Rich Man‘ だ。) というスローガンも一緒に提示され、注目を集めた。

既存の通念的な「Rich Man」ではなく、aespaならではの独自のエネルギーとパワーで満ちた「Rich Man」を新たに定義して、より明確になったaespaの個性と音楽スタイルを期待させる作品となっている。

なお、発表にあわせミニアルバム『Rich Man』のPre Add & Pre Saveもスタート。フィジカル・パッケージはオンラインおよび全国店頭にて8月5日(火)18:00より予約販売が開始される予定だ。

■6th Mini Album『Rich Man』 2025年9月5日13時〜 配信スタート

「Rich Man」含む6曲収録予定 Pre add/Pre saveはこちら https://aespa.lnk.to/RMDPu 各種フィジカル商品 概要

<The 6th Mini Album `Rich Man’ CD>

・The 6th Mini Album ‘Rich Man’ (Japan Exclusive Ver.)

※日本限定ジャケットに日本限定トレカが封入されたBURST Ver.となります。

※ジャケット2種ランダム ・The 6th Mini Album ‘Rich Man’ (ENERGY Ver.)

※ジャケット4種ランダム ・The 6th Mini Album ‘Rich Man’ (RICH MAN BAG Ver.)

※全2種のうち、1種(A ver)のみ取扱 ・The 6th Mini Album ‘Rich Man’ (BURST Ver.)

※ジャケット5種ランダム 韓国輸入盤を日本限定特典付きで販売。

販売開始は2025年8月5日(火)18:00〜予約開始となります。