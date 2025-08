フィギュアスケーター・本田真凜の1st写真集(8月21日(木)発売/講談社)のタイトル「MARIN」に決定し、カバービジュアルが公開された。

「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだデスティネーションは、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つ台湾の都市、台中&高雄。

カバーは、たくさんの候補から絞り、数パターンのデザインの中から自身で熟考を重ねて決定。撮影も佳境に入り、スタッフと本人が「このシャツをベアトップのように巻いたらかわいいかも!」というアイデアから生まれ、当初予定されていなかったカットが採用された。発売日の8月21日に24歳を迎える本田の現在がギュッと詰まり、設定していたテーマ通りの内容の一冊になったことから、名前「MARIN」をそのままタイトルに。透明感あふれるヘルシーなツヤ肌、フレッシュな笑顔が印象的なカバーとなった。

本田真凜 コメント

ついに表紙とタイトルが解禁されました!!

表紙は2ヶ月ほど迷い続けたのですが、最終的に迷った2枚が表紙と裏表紙に。

やったー! ガラリと雰囲気の違う2枚!どちらも超お気に入りです!

あらためて1st写真集「MARIN」たくさんの方々に届きますように。

<プロフィール>

2001年8月21日生まれ。京都府出身。2歳でフィギュアスケートを始め、2016年の世界ジュニア選手権優勝等数々のタイトルを獲得。天性の華やかなスケーティングと表現力に加え、そのキュートで愛らしい容姿はリンク外でも人気を集め、Instagramのフォロワーは女子アスリートとしては異例の130万人を超える。2024年1月に現役引退。プロ転向後はフィギュアスケートを中心に活動の場を広げ、6月・7月にはアイスショー『Ice Brave』に出演する他、9月には自身初出演の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開予定。今後はさまざまな分野での活躍が期待される。

書誌情報

本田真凜1st写真集「MARIN」

造本:A4判 オールカラー144P

本体価格:2970円(税込)

発売日:2025年8月21日

発行:講談社

Amazon:https://amzn.to/4oc0fY5

楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/18280654/

