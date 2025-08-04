ÇÏÌÓÅçÀè¸¯ÂâÌó20¿Í¤¬Åç¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò³«»Ï¡¡¾å²¼¿åÆ»¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¡¡¼«±ÒÂâ»ÜÀß¤Ï2030Ç¯¤Î´°À®ÌÜ»Ø¤¹
¡¡¼«±ÒÂâ»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ï»ÒÅç²¤ÎÇÏÌÓÅç¤Ç3Æü¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÇÏÌÓÅçÀè¸¯Ââ¤¬¶ÐÌ³¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏÌÓÅçÀè¸¯Ââ¤Ï»ÜÀß¤Î³«Àß¤Ë¸þ¤±¡¢¾å²¼¿åÆ»¤Î´ÉÍý¤ä¹Ò¶õ´ÉÀ©¤Ê¤É¤Ë»È¤¦ÁõÈ÷ÉÊ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤«¤é¼ï»ÒÅç²¤ÎÇÏÌÓÅç¤Ç¼«±ÒÂâ»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÜÀß¤Î³«Àß¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦ÇÏÌÓÅçÀè¸¯Ââ¡¢Ìó20¿Í¤¬Âè°ì¿Ø¤È¤·¤Æ¡¢3ÆüÃæ¼ï»ÒÄ®¤Î¹Á¤«¤éÇÏÌÓÅç¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ½ÕÆü´ðÃÏ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÇÏÌÓÅçÀè¸¯Ââ¤Ï¾å²¼¿åÆ»¤äÅÅµ¤¡¢ÄÌ¿®»ÜÀß¤Î´ÉÍý¤Î¤Û¤«¡¢¹Ò¶õ´ÉÀ©¤Ê¤É¤Ë»È¤¦ÁõÈ÷ÉÊ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï60¿ÍÂÎÀ©¤Ç¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Àè¸¯Ââ¤Ï7·î22Æü¤«¤éÇÏÌÓÅç¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Å·¸õÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ÇÅç¤ËÅÏ¤ì¤º±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏÌÓÅç¤Î¼«±ÒÂâ»ÜÀß¤Ï»ñµ¡ºà¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤ÇÅö½é¤è¤ê3Ç¯ÃÙ¤ì¤Î2030Ç¯3·îËö¤Ë´°À®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ªËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¶õÊì´ÏºÜµ¡Î¦¾åÎ¥ÃåÎ¦·±Îý¡¢FCLP¤ËÉ¬Í×¤Ê³êÁöÏ©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2027Ç¯Ëö¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£