¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ê¤Î¡ª¡×¥É¥¢¥Ã¥×à±ð¡¹¥·¥ç¥Ã¥Èá57ºÐÈÓÅçÄ¾»Ò¤ËÈ¿¶Á¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÂç¹¥¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÎÁÍý¾å¼ê¡×
¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ã¥Ä¥ä¡ªåºÎï¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¤ª¼êÀ½ÎÁÍý¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹âÌîÆ¦Éå¤ò¿æ¤¡¢´Å¤È¤¦¤¬¤é¤·¤Ë¥Á¡¼¥º¤ò¶´¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥º¶´¤ó¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾ßÌý¤«¤±¤ë¤À¤±¡£³Ú¤Á¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¡¢µ¤¼è¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿¤éÆ°²è¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÈù¾Ð¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÎÈ©¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª´é¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡Á¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÄ¾»Ò¤µ¤ó¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ã¥Ä¥ä¡ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö´Å¤È¤¦¤¬¤é¤·¤Ë¥Á¡¼¥ºÈþÌ£¤·¤½¤¦¡£ºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ê¤Î¤Ë¤³¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¤â½ë¤¯¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤´ÈÓ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¡¢¸«½¬¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£