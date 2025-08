「you can say that again」の意味は？わかりそうでわからない…！【1分英会話】

正解は「まったくその通り」でした!

同意を表現したいときに、カジュアルな会話で使えるこのフレーズ。

つまり、「賛成する、同感する」というニュアンスですよ。

A:「 It’s so cold today!」

(めちゃ寒い!)

B:「ou can say that again.」

(まったくその通り。)