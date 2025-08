©カラー

2025年10月29日(水)発売

【定価】¥3,850(税抜価格¥3,500)

【品番】KICA-2641

【収録内容(予定)】※収録曲順不同

・残酷な天使のテーゼ

・FLY ME TO THE MOON 2020

・無限抱擁

・幸せは罪の匂い

・魂のルフラン

・心よ原始に戻れ 2020

・慟哭へのモノローグ

・暫し空に祈りて

・TENSIONS - welcome to the stage

・赤き月

・what if?

・Final Call

・Teardrops of hope

・罪と罰 祈らざる者よ

・今日の日はさようなら ※カバー曲<新録>

【メーカー特典】ジャケットイラストステッカー

※対象店舗一覧は後日公開いたします。

