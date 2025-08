コカ・コーラシステムは、「檸檬堂(れもんどう)」から、“季節を楽しむ”をテーマにした「季節の檸檬堂」シリーズとして、「季節の檸檬堂 秋香る白ぶどうとレモン」を2025年8月18日(月)より全国で発売します。実売価格は350ml缶が160円(税別)。

「季節の檸檬堂 秋香る白ぶどうとレモン」

記事のポイント まだまだ暑さが続きますが、暦の上ではもうすぐ立秋。秋の始まりと言われ、夏の暑さもピークを迎えます。「季節の檸檬堂」シリーズからは、一足早く秋の訪れを感じさせる限定商品が登場。さっぱりとした白ぶどうの甘みが初秋にぴったりな味わいです。

「季節の檸檬堂」は、“季節を楽しむ”をテーマに、その季節にしか楽しめない期間限定の味わいをお届けするシリーズ。「檸檬堂」従来のレモンの爽やかなおいしさに、果物をはじめとした季節らしい美味しさを掛け合わせた、特別なラインナップが提供されます。

2025年の第三弾は、「季節の檸檬堂 秋香る白ぶどうとレモン」が登場。秋らしい果実として人気の高い“白ぶどう”の華やかな香りにレモンの爽やかさをプラスした、秋限定の一本です。

長野県産ぶどうエキスを用いた白ぶどうの華やかな香りに、「檸檬堂」ならではの爽やかなレモンの酸味を掛け合わせています。また、アルコール分は4%と控えめで、普段お酒をあまり飲まない方にも手に取りやすくなっています。

パッケージは、季節感あふれる紅葉のイラストをあしらい、秋の訪れを感じさせる柔らかな色合いで、食卓やリラックスタイムにそっと寄り添うデザインとなっています。

■パッケージ:350ml缶 ■品目:リキュール(発泡性) ■アルコール分:4% ■果汁:4% ■価格:160円(税込)

