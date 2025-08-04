NEWS¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ÚJAPANEWS¡Û±ÇÁüºîÉÊ²½¡¡ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ï²Æì¥í¥±¡õMC½¸
¡¡NEWS¤¬¡¢2025Ç¯9·î10Æü¤ËLIVE Blu-ray¡õDVD¡ØNEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢2003Ç¯¡ØNEWS¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÈÆüËÜ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¶ÅÀ²óµ¢¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJAPANEWS¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢Á´¹ñ8ÅÔ»Ô17¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ÚNEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS¡Û¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£ÅöÆü¤Ï23ÌÌ¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¡¢ÌîÂô²í»Ò¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¬¥¤¥É¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àºÇ¿·³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤ËÁª¶Ê¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Ê¡×¤Ê¤É¤òÁÔÂç¤Ê±é½Ð¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½é²óÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ï¡¢NEWS¤Î3¿Í¤Ç¤Î½é¤Î1Çñ2Æü²Æì¥í¥±¡ÖÆü½Ð½è JAPAN¤ÎÆü¤Î½Ð Æü¤ÎÆþ¤ê¤òÇÒ¤à¡ª´¥ÇÕÎ¹¡×¡£ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖJAPANEWS¡×¤È¡ÖÆü½Ð¤Å¤ë½è¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÁá¤¯¾º¤ëÄ«Æü¤ÈºÇ¸å¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤ò¸«¤ëÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼Á´²ñ¾ì¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤é¤ì¤¿60Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëMC½¸¡ÖJAPANEWS MC SELECTION¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£²Æì¥í¥±¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹3¿Í¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Á´ÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡ý¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
LIVE Blu-ray & DVD¡ØNEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS¡Ù
2025/9/10 RELEASE
¡ã½é²óÈ×¡Ê2Blu-ray¡Ë¡ä
LCXN-0212¡Á213 / 8,800±ß¡Êtax in.¡Ë
¡ã½é²óÈ×¡Ê2DVD¡Ë¡ä
LCBN-0376¡Á377 / 8,800±ß¡Êtax in.¡Ë
¡ãÄÌ¾ïÈ× ¡Ê2Blu-ray¡Ë¡ä
LCXN-0214¡Á215 / 7,480±ß¡Êtax in.¡Ë
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡Ê2DVD¡Ë¡ä
LCBN-0378¡Á379 / 7,480±ß¡Êtax in.¡Ë
¡ÚBlu-ray¡õDVD DISC1¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡Û
¡¦¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï -Interlude-
¡¦JAPANEWS
¡¦ROOOTS
¡¦NEWS¥Ë¥Ã¥Ý¥ó
¡¦BLUE
¡¦¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê
¡¦FIREWORKS
¡¦Î¹¤Î¼ê°ú¤ Âè1¾Ï¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ù
¡¦JANGARA
¡¦¥«¥é¥ó¥³¥í¥ó
¡¦origami
¡¦¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤
¡¦¤µ¤¯¤é¥¬¡¼¥ë¡ÊA cappella version¡Ë
¡¦Cherry Blossom Girl
¡¦Distance
¡¦¤ª¤â¤Á¤Ç¤¹¤«¡ª
¡¦-MC-
¡¦BAND INTER
¡¦almond
¡¦kawaii
¡¦Î¹¤Î¼ê°ú¤ Âè2¾Ï¡ØÆüËÜ¤Î²»³Ú¡Ù
¡¦ÌÄ¿ÀÉñ
¡¦¤¦¤é¤á¤·¤ä
¡¦¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É
¡¦Sweet Martini
¡¦¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Ê
¡¦Î¹¤Î¼ê°ú¤ Âè3¾Ï¡ØÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¡Ù
¡¦U R not alone
¡¦weeeek
¡¦We are Team NEWS
¡¦SUMMER TIME
¡¦¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°
¡¦-MC-
¡¦Æü½Ð¤Å¤ë½è
¡ÚBlu-ray¡õDVD DISC2¡Ê½é²óÈ×¡Ë¡Û
¡¦¡ãSPECIAL REEL¡ä Æü½Ð½è JAPAN¤ÎÆü¤Î½Ð Æü¤ÎÆþ¤ê¤òÇÒ¤à¡ª´¥ÇÕÎ¹
¡ÚBlu-ray¡õDVD DISC2¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡Û
¡¦¡ãSPECIAL REEL¡ä JAPANEWS MC SELECTION