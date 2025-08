NEWSが、2025年9月10日にLIVE Blu-ray&DVD『NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS』をリリースする。

本作には、2003年『NEWSニッポン』でのCDデビューから時を経て、“日本”をテーマに原点回帰したアルバム『JAPANEWS』を掲げ、全国8都市17公演を巡ったツアー【NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS】の模様を収録。当日は23面のLEDビジョンで彩られ、野沢雅子のナレーションをガイドに、アルバム最新楽曲に加えて、カップリングファン投票をもとに選曲された「フルスイング」や「バンビーナ」などを壮大な演出で披露した。

初回盤の特典映像は、NEWSの3人での初の1泊2日沖縄ロケ「日出処 JAPANの日の出 日の入りを拝む!乾杯旅」。本映像は、「JAPANEWS」と「日出づる処」の歌詞になぞらえて、日本で一番早く昇る朝日と最後に沈む夕日を見る旅の様子に密着した内容となっている。 通常盤には、ツアー全会場から選りすぐられた60分を超えるMC集「JAPANEWS MC SELECTION」が収録される。

先着購入特典は、クリアファイルに決定した。沖縄ロケで特別な時間を過ごす3人の姿を収めたオフショットが全面にデザインされたものとなる。

◎リリース情報

LIVE Blu-ray & DVD『NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS』

2025/9/10 RELEASE

<初回盤(2Blu-ray)>

LCXN-0212〜213 / 8,800円(tax in.)

<初回盤(2DVD)>

LCBN-0376〜377 / 8,800円(tax in.)

<通常盤 (2Blu-ray)>

LCXN-0214〜215 / 7,480円(tax in.)

<通常盤(2DVD)>

LCBN-0378〜379 / 7,480円(tax in.)

【Blu-ray&DVD DISC1(全形態共通)】

・こんにちは -Interlude-

・JAPANEWS

・ROOOTS

・NEWSニッポン

・BLUE

・チャンカパーナ

・FIREWORKS

・旅の手引き 第1章『日本の魅力』

・JANGARA

・カランコロン

・origami

・バタフライ

・さくらガール(A cappella version)

・Cherry Blossom Girl

・Distance

・おもちですか!

・-MC-

・BAND INTER

・almond

・kawaii

・旅の手引き 第2章『日本の音楽』

・鳴神舞

・うらめしや

・ギフテッド

・Sweet Martini

・バンビーナ

・旅の手引き 第3章『日本の人々』

・U R not alone

・weeeek

・We are Team NEWS

・SUMMER TIME

・フルスイング

・-MC-

・日出づる処

【Blu-ray&DVD DISC2(初回盤)】

・<SPECIAL REEL> 日出処 JAPANの日の出 日の入りを拝む!乾杯旅

【Blu-ray&DVD DISC2(通常盤)】

・<SPECIAL REEL> JAPANEWS MC SELECTION