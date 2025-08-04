¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤¬ÃÎ»ö´¶¡×ÀÐÅÄ¤æ¤ê»ÒàÀÖ¤ÎÅÔÃÎ»öá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
ÀÖ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò(55)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è¡ÖTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¤Ç±é¤¸¤ëàÅìµþÅÔÃÎ»öáÀÖÄÍ°´Ìò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÖÄÍÅÔÃÎ»ö¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÀÖÄÍ¤µ¤ó¡£Èà½÷¤¬Ãå¤ëÉþ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÀÖ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£ÀÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿§¤À¤Ê¤Ã¤ÆÀÖÄÍ¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤Ó¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·àÃæ°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÈäÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤â¤È¤Ë¤«¤¯Â©¤ò¤â¤Ä¤«¤µ¤Ì¡ÄÇ÷ÎÏ¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£Ì¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤ëËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤MER¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÅÔÃÎ»ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃ»¤¤¤Î¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¤È¡¢µ¤ÉÊ¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤¬ÃÎ»ö´¶¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯ÀÖ¤òÃå¤³¤Ê¤¹½÷À¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£