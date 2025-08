【第24話(4)】 8月4日 無料公開

講談社は8月4日、マガジンポケットにてマンガ「悪役令嬢の中の人~断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします~」第24話「インフェルノ(4)」を公開した。

本作は、一迅社ノベルスより刊行されている小説「悪役令嬢の中の人」のコミカライズ作品。悪役令嬢レミリアに転生した「エミ」の冤罪を晴らすため、本来のレミリアが活躍する復讐劇を描いている。

なお、現在マガポケでは直前のエピソードをはじめ一部エピソードが無料で公開中されている。

【悪役令嬢の中の人~断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします~】

悪役令嬢レミリアに転生した「エミ」の冤罪を晴らすため、

中から見守っていた本来のレミリアが目を覚ます--。

本物の悪役による復讐劇が始まる!

一迅社ノベルス「悪役令嬢の中の人」待望のコミカライズ化!





