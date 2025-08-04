ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤Îimase¡¡¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÏ¢ºÜ¤âµÙºÜ¤Ø
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îimase¡Ê24¡Ë¤¬4Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£7·î25Æü¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¸å¤ËÂÎÄ´¤¬°²½¡£°å»Õ¤«¤éÄ¹´üÎÅÍÜ¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿NHK-FM¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡×¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡imase¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îimase¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÍýÍ³¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤·¡ÖÀèÆü7·î25Æü¤Ë¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤·¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î³«ºÅ¸å¤ËÂÎÄ´¤¬°²½¤·¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡¢Ä¹´üÎÅÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Æ²óÉü¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºßÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤òÃæ»ßÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿NHK-FM¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡×¤ÎDJ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖMEN'S NON-NO¡×¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡Øimase¤Î¡Ö¿·À¤Âå¥½¥ó¥°¡×¤Ë¼»ÅÊ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âµÙºÜ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡imase¤ÏSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼«ºî¶Ê¤¬¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤ï¤º¤«7¥«·î¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖNIGHT¡¡DANCER¡×¤Ï23Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£