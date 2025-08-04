ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥É·³¡¦Ì¾Êª¥Ð¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¤Ë¤È¤Ã¤¿¡È¹ÔÆ°¡É¡Ä¥Ø¥ì¥é¤µ¤ó¤ò±¦¼ê¤Ç¡Ö¥Ý¥ó¡× ¡È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡ÉÞú¤ó¤À°ìËë
¡ÚMLB¡Û¥ì¥¤¥º 0¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î3Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¿¥¿¥ó¥Ñ¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢BB¤Ë¸«¤»¤¿´¶¼Õ¤¬Þú¤à¡È¹ÔÆ°¡É¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥ì¥¤¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤ä¥Ð¥Ã¥È¤òÅÏ¤¹ºÝ¤ËÌ¾Êª¥Ð¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡7»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÂçÃ«¡£½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¤¥º¤Î±¦ÏÓ¡¦¥Ü¥¤¥ë¤È¤ÎºÇ½é¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é6µåÌÜ¡¢¥¢¥¦¥È¥Ï¥¤¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸«ÀÚ¤ê»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÎÝÊý¸þ¤Ø¤È¿ôÊâ¿Ê¤ó¤À°ÌÃÖ¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¤ä¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤ò³°¤¹¡£¤½¤³¤Ø¡¢ÇØÈÖ¹æ94¤òÉÕ¤±¤¿Ì¾Êª¥Ð¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥ì¥é¤µ¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¥Ø¥ì¥é¤µ¤ó¤ÏÂçÃ«¤ÎÆ»¶ñ¤ò²ó¼ý¡£ºÇ¸å¤ËÉªÅö¤Æ¤òÅÏ¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¥Ø¥ì¥é¤µ¤ó¤Îº¸¤Î¸ª¤ò±¦¼ê¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤Æ°ìÎÝ¤Ø¤È¾®Áö¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢Á´ÊÆÃíÌÜ¤ÎÆóÅáÎ®Éü³è¤Ê¤É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾ï¤ËËº¤ì¤Ê¤¤ÂçÃ«¤é¤·¤¤°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢7²ó¤ËÊá°ÂÂÇ¤ÎÄÁ¤·¤¤·Á¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢2¤Ä¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤³¤ÎÆü¤Ï3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢2ÅðÎÝ¡¢1»Íµå¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë