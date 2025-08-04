¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡ÙÉ÷´Ö½Ó²ð¡ÈËªÂ¼¡É¤¬Êú¤¨¤ë²áµî¤Î¸å²ù¡ÚÂè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¡Ê26¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤¬4Æü¡¢Âè5ÏÃ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»æ¼Çµï¤òÈäÏª¤¹¤ëÊ¡¸¶ÍÚ¡ÄÂè5ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¡¡º£ºî¤Ï¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¸ÄÀÅª¤ÊÌÌ¡¹¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½ã¿è¤Ê»×¤¤¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤½¤Î¿Æ¤Þ¤Ç¤ò¤âµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò²¹¤«¤¯ÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£Ê¡¸¶¤Ï¿ÀÆàÀî¸©·Ù½ê³í·Ù»¡½ð¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Î·º»ö¤«¤é»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ø½Ð¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î²Æ°æÍã¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡²Æ°æÍã¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤Ï¡¢°ì»þÊÝ¸î½ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼êºî¤ê¤Î»æ¼Çµï¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³¨¤¬¹óÉ¾¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢°ÂÀ¾³ðÌ´¡ÊÀéÍÕÁÚÆóÏ¯¡Ë¤ÈÁÕÌ´¡Ê¾®»þÅÄºé¶õ¡Ë·»Äï¤ÏÍã¤Î³¨¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Íã¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³ðÌ´¤¿¤Á¤Ë¡¢Êì¿Æ¤ÎÌ´Çµ¡ÊÈøºì¿¿²Ö¡Ë¤â¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËªÂ¼ÂÀ°ì¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤ÏÎ¥º§¸å¡¢¸µºÊ¤Î¹©Æ£º»¿¥¡ÊÅ«ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¡¦¸ùÂÀ¡Ê»°±ºåºÍå¡Ë¤È¤ÎÌÌ²ñÆü¤ò¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸ùÂÀ¤¬ÆÍÁ³ÉÍÀ¥»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¸½¤ì¡¢º»¿¥¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¤«¤éÇñ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£¤À¤¬¡¢º»¿¥¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥«¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¿À¼Ò¤ÇÊü²Ð¤ò¤·¤¿13ºÐ¤Î»åÀîÏ¡¡ÊÀµ³ÀÌ«ÅÔ¡Ë¤¬ÊäÆ³¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£Ï¡¤ÏºòÇ¯Êì¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢ÁÄÉã¤ÎÌÚÅÄÌÐ¡Êê¥Àã¼¡Ï¯¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¿Æ¤Î¸ãÏº¡ÊÊ¿»³Í´²ð¡Ë¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤é¤·¤¤¡£ËªÂ¼¤äÂ¢ÅÄÁí²ð¡ÊÎÓ¸¯ÅÔ¡Ë¤é¤Ï»ùÁê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÐ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬ÌÐ¤ÏÏ¡¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Î»ö¤ò¤è¤í¤·¤¯Íê¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£Ï¡¤ÎÊì¿Æ¤ÏÂçÄ²¥¬¥ó¤ÇÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þÆÍÁ³¼£ÎÅ¤ò»ß¤á¡¢¿ô½µ´Ö¸å¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËªÂ¼¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌÐ¤Ë¤Ê¤¼Ï¡¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£ËªÂ¼¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿ÌÐ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÇ¯Îð¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÊì¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿Ï¡¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ê¤ã¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤¢¤ó¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤¬µÍ¤Þ¤ëËªÂ¼¤Ç¡Ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»æ¼Çµï¤òÈäÏª¤¹¤ëÊ¡¸¶ÍÚ¡ÄÂè5ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¡¡º£ºî¤Ï¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¸ÄÀÅª¤ÊÌÌ¡¹¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½ã¿è¤Ê»×¤¤¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤½¤Î¿Æ¤Þ¤Ç¤ò¤âµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò²¹¤«¤¯ÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£Ê¡¸¶¤Ï¿ÀÆàÀî¸©·Ù½ê³í·Ù»¡½ð¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Î·º»ö¤«¤é»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ø½Ð¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î²Æ°æÍã¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡²Æ°æÍã¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤Ï¡¢°ì»þÊÝ¸î½ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼êºî¤ê¤Î»æ¼Çµï¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³¨¤¬¹óÉ¾¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢°ÂÀ¾³ðÌ´¡ÊÀéÍÕÁÚÆóÏ¯¡Ë¤ÈÁÕÌ´¡Ê¾®»þÅÄºé¶õ¡Ë·»Äï¤ÏÍã¤Î³¨¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Íã¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³ðÌ´¤¿¤Á¤Ë¡¢Êì¿Æ¤ÎÌ´Çµ¡ÊÈøºì¿¿²Ö¡Ë¤â¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËªÂ¼ÂÀ°ì¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤ÏÎ¥º§¸å¡¢¸µºÊ¤Î¹©Æ£º»¿¥¡ÊÅ«ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¡¦¸ùÂÀ¡Ê»°±ºåºÍå¡Ë¤È¤ÎÌÌ²ñÆü¤ò¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸ùÂÀ¤¬ÆÍÁ³ÉÍÀ¥»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¸½¤ì¡¢º»¿¥¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¤«¤éÇñ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£¤À¤¬¡¢º»¿¥¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥«¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¿À¼Ò¤ÇÊü²Ð¤ò¤·¤¿13ºÐ¤Î»åÀîÏ¡¡ÊÀµ³ÀÌ«ÅÔ¡Ë¤¬ÊäÆ³¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£Ï¡¤ÏºòÇ¯Êì¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢ÁÄÉã¤ÎÌÚÅÄÌÐ¡Êê¥Àã¼¡Ï¯¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¿Æ¤Î¸ãÏº¡ÊÊ¿»³Í´²ð¡Ë¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤é¤·¤¤¡£ËªÂ¼¤äÂ¢ÅÄÁí²ð¡ÊÎÓ¸¯ÅÔ¡Ë¤é¤Ï»ùÁê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÐ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬ÌÐ¤ÏÏ¡¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Î»ö¤ò¤è¤í¤·¤¯Íê¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£Ï¡¤ÎÊì¿Æ¤ÏÂçÄ²¥¬¥ó¤ÇÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þÆÍÁ³¼£ÎÅ¤ò»ß¤á¡¢¿ô½µ´Ö¸å¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËªÂ¼¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌÐ¤Ë¤Ê¤¼Ï¡¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£ËªÂ¼¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿ÌÐ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÇ¯Îð¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÊì¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿Ï¡¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ê¤ã¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤¢¤ó¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤¬µÍ¤Þ¤ëËªÂ¼¤Ç¡Ä