aespaが、6枚目のミニアルバム『Rich Man』を9月5日にリリースすることを発表した。同作には、同名のタイトル曲「Rich Man」をはじめとする全6曲を収録。前作『Dirty Work』とは異なる、新たなグループのカラーを見せている。配信は9月5日午後1時よりスタートとなる。きょう4日午前0時には、「Rich Man」のビジュアル&イントロ映像がaespaの各公式SNSチャンネルにて公開された。映像では、稲妻が走る中でヘヴィメタル風のギターとロゴが印象的に登場し、今回のコンセプトを象徴的に提示している。また、「I am enough as I am, I am a ‘Rich Man‘(今このままの自分で十分。私は“Rich Man”だ)」というスローガンも併せて掲げられている。なお、同アルバムのPre Add & Pre Saveはきょう4日より開始。フィジカル商品の予約販売は、5日午後6時より全国のオンラインおよび店頭でスタートする予定だ。