2027Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×¡×Ä¹Ã«ÀîÍ´»Ò¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÂ³Åê¤¬·èÄê¡Ú²¬»³¡Û
2027Ç¯¤Ë2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³¡×¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1²óÌÜ¤Ë°ú¤Â³¤Ä¹Ã«ÀîÍ´»Ò¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2027Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×¡×Ä¹Ã«ÀîÍ´»Ò¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÂ³Åê¤¬·èÄê¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Áí²ñ¤Ç·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¹Ã«ÀîÍ´»Ò¤µ¤ó¤¬¿¹¤Î·Ý½Ñº×¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï1²óÌÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¿¹¤Î·Ý½Ñº×¤Ï¡¢µîÇ¯9·îËö¤«¤é²¬»³¸©ËÌÉô¤Î12¤Î»ÔÄ®Â¼¤òÉñÂæ¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2¤«·î¤ÇÌó52Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¡£·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï38²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤ÎÂ³Åê¤ÏÁ°²ó¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿¹¤Î·Ý½Ñº×À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡Ä¹Ã«ÀîÍ´»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼¡²ó¤Ï¹Êó¤È¤«½àÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¤·¤ÆÁÈ¿¥Åª¤Ë¤¤Á¤ó¤È±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸½ºß3²óÌÜ¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡²ó¤Ï2Ç¯¸å¤Î2027Ç¯¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´ü¤ä´ü´Ö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£