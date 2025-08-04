À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥â¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¸ç¶õ¡×¤¬È¯É½¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñÞ¶¹¾Âç³Ø¥Ö¥ì¡¼¥ó¡¦¥Þ¥·¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÊBMI¡ËÁ´¹ñ½ÅÅÀ¼Â¸³¼¼¤Ï8·î2Æü¡¢Ç¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÌÏÊï¤·¤¿·×»»µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¼¡À¤Âå¥Ë¥å¡¼¥í¥â¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDarwin Monkey¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¸ç¶õ¡×¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸ç¶õ¡×¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿Í¹©¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î¿ô¤Ï20²¯¸Ä°Ê¾å¡¢¥·¥Ê¥×¥¹¤Ï1000²¯¸Ä¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥«¥²¥¶¥ë¤ÎÇ¾¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Åµ·¿Åª¤Ê²ÔÆ¯¾õÂÖ²¼¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÏÌó2000¥ï¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¿ô¤¬20²¯¸Ä¤òÄ¶¤¨¤ëÀìÍÑ¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥â¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Á¥Ã¥×¤Ë´ð¤Å¤¯Ç¾·¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ÏÈó¾ï¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ê¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£Ç¾·¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÀ¸Êª³ØÅª¿À·Ð²óÏ©¤ÎÆ°ºî¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¤Ë±þÍÑ¤·¡¢Ç¾¤Î¤è¤¦¤ÊÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¢¹â¤¤ÊÂÎó½èÍýÇ½ÎÏ¡¢¹â¸úÎ¨¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥â¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ÊIntel¡Ë¤¬2024Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖHala Point¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¹©¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¿ô¤Ï11²¯5000Ëü¸Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¸ç¶õ¡×¤Ë¤Ï¥À¡¼¥¦¥£¥óÂè3À¤Âå¥Ë¥å¡¼¥í¥â¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥Á¥Ã¥×960´ð¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ï15Âæ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¼°¥Ë¥å¡¼¥í¥â¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Þ¶¹¾Âç³Ø¤¬¼çÆ³¤¹¤ë²¼¤Ç¡¢Ç·¹¾¼Â¸³¼¼¡ÊZhijiang Lab¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç2023Ç¯½é¤á¤Ë³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Æ±¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢1´ð¤Ç235Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¿Í¹©¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤È1²¯¸Ä°Ê¾å¤Î¥·¥Ê¥×¥¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ç¾·¿±é»»¥¿¥¹¥¯¤È¥Ë¥å¡¼¥í¥â¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ëÞ¶¹¾Âç³ØBMIÁ´¹ñ½ÅÅÀ¼Â¸³¼¼¼çÇ¤¤Îß¯¹Ë¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¸ç¶õ¡×¤ËÊ£¿ô¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê±þÍÑ¤Î¸¡¾Ú¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡ÊDeepSeek¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÏÀÍýÅª¿äÏÀ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ¸À®¡¢¿ô³ØÌäÂê¤Î²ò·è¤Ê¤É¹âÅÙ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë