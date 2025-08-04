TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇÆüËÜ³¤Â¦¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¾®¾¾¤Ç¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë40.3¡î¤òµ­Ï¿¡£ÉÙ»³¤Ç¤â´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î39.8¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤¢¤¹¤Ï½ë¤µ¤ÎÃæ¿´¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤äÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¢¤¹¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤Çµ­Ï¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°¶¶¤ä·§Ã«¤Ç40¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÃáÉã¤ä¤µ¤¤¤¿¤Þ¤â39¡îÍ½ÁÛ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤â37¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè½µ¿åÍËÆü¤ÎÊ¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¤Ç´ÑÂ¬¤·¤¿¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹âµ¤²¹41.2¡î¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ­Ï¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ú³ÆÃÏ¤Î¤¢¤¹¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡¡§29¡î¡¡  ¶üÏ©¡¡¡§26¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§32¡î¡¡  À¹²¬¡¡¡§32¡î
ÀçÂæ¡¡¡§35¡î¡¡  ¿·³ã¡¡¡§33¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§36¡î¡¡  ¶âÂô¡¡¡§34¡î
Ì¾¸Å²°¡§35¡î¡¡  Åìµþ¡¡¡§37¡î
Âçºå¡¡¡§36¡î¡¡  ²¬»³¡¡¡§37¡î
¹­Åç¡¡¡§34¡î¡¡  ¾¾¹¾¡¡¡§35¡î
¹âÃÎ¡¡¡§33¡î¡¡  Ê¡²¬¡¡¡§34¡î
¼¯»ùÅç¡§34¡î¡¡  ÆáÇÆ¡¡¡§32¡î

¤­¤ç¤¦¡¢¤«¤Ê¤ê½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹±«¤¬¹ß¤ë±Æ¶Á¤Ç¾¯¤·½ë¤µ¤Ï¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤ËÈ¼¤¦Á°Àþ¤¬¡¢¤¢¤¹ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Çº£Ìë¤«¤éÊ¡Åç¤äËÌ±É¶è¤Ë¤Ï±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤¢¤¹¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆËÌÆüËÜ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀÄ¿¹¤ä½©ÅÄ¤Ë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸á¸å¡¢¤È¤¯¤ËÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ï¿åÉÔÂ­¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌÎ¦¤Ç¹­¤¯·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Î©½©¤ÇÎñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ëÌÚÍËÆü¤«¤é¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤¬Æî²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶âÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¹­¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ï¾¯¤·¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ø¤·½ë¤µ¤ÏÂ³¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ú¤­Â³¤­ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£