È¡´Û¶õ¹Á¥Õー¥É¥³ー¥È´°À®¡¡Æ»Æî¤ÎÌ£³Ð¤¬½¸·ë¡ª¡¡Á¯µû¤äÆùÎÁÍý¤Ê¤É£µÅ¹ÊÞ¤º¤é¤ê¡¡¿·¤¿¤Ê·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ë
È¡´Û¶õ¹Á¤ËÂÔË¾¤Î¥Õー¥É¥³ー¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Æ»Æî¥¨¥ê¥¢¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤¬½¸·ë¡ª
´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ÔÌ±¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¿¹Ä®»º¤ÎÆÚÆù¤ò»È¤Ã¤¿À¸Õª¾Æ¤Äê¿©¤Ë¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½Ü¤Î³¤Á¯¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë»É¿ÈÄê¿©¤Ê¤É¡¢Æ»Æî¤ÎÌ£³Ð¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦È¡´Û¶õ¹Á¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅì³¤ÎÓµ¼Ô¡Ë¡ÖÈ¡´Û¶õ¹Á¤Ë½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Õー¥É¥³ー¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×
È¡´Û¤ÎÏ·ÊÞÁ¯µûÅ¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÅ¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÈÈ¡´Û³¤Á¯¥É¥¥¥ë¥ó¥É¥¥¥ë¥óÐ§¡É¡ª
Ì¾Êª¤Î¤¬¤´¤áº«ÉÛ¤Ë¥µー¥â¥ó¤äÇò¿Èµû¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¡Ö¥É¥¥¥ë¥ó¥É¥¥¥ë¥ó¡×¤Ë¤«¤º®¤¼¤¿¤é´°À®¤Î¡¢¶õ¹Á¤À¤±¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾®À¾Á¯µûÅ¹¡¡¾®À¾°ì¿ÍÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¡Ö¿§¡¹¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤ÙËº¤ì¤¿¤â¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¤³¤³¤Ç¿©¤Ù¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
È¡´Û½é½ÐÅ¹¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¿¹Ä®¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤ò»È¤Ã¤¿À¸Õª¾Æ¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Æù¼Á¤¬¤¤áºÙ¤«¤¯¤Æ»é¿È¤¬´Å¤¤ÆÚÆù¤Ë¡¢»×¤ï¤ºµ¼Ô¤Î¿©¤Ù¤ë¼ê¤â»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡ÊÅì³¤ÎÓµ¼Ô¡Ë¡ÖÆÚÆù¤¬½À¤é¤«¤¤¡£»é¤Î´Å¤ß¤â¥¿¥ì¤È¤·¤Ã¤«¤êÍí¤ó¤ÇÈ¤¤¬¿Ê¤à¡×
¤µ¤Ã¤½¤¯Â¤ò±¿¤ó¤ÀÈ¡´Û»ÔÌ±¤Ïー
¡ÊÈ¡´Û»ÔÌ±¡Ë¡Ö¶õ¹Á¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊÈ¡´Û»ÔÌ±¡Ë¡ÖÈô¹Ôµ¡¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ê¤Î¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
£µÆü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤È¤Ê¤ëÈ¡´Û¶õ¹Á¤Î¥Õー¥É¥³ー¥È¡£
ÍøÍÑµÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤Ê¤«¤È¿´¤òËþ¤¿¤¹·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£