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Frontiers | Listening habits and subjective effects of background music in young adults with and without ADHD
Study reveals distinct music habits among young adults with ADHD symptoms
https://www.psypost.org/study-reveals-distinct-music-habits-among-young-adults-with-adhd-symptoms/
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