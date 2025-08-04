¡Ú²òÀâ¡ÛÌÔ½ë¥Ô¡¼¥¯¤¢¤¹·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸¤Ç41ÅÙÍ½ÁÛ¡Ä¤Ê¤¼40ÅÙÏ¢È¯¡©¡Ö¥Ò¡¼¥È¥í¥¦¡×¤È¤Ï¡¡¡ÖÅìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤Î¹â²¹¤Ê¶õµ¤½¸¤á¤ÆÇ®É÷¿á¤«¤»¤ë¡×
4Æü¤â½ë¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5Æü¤Ï¤µ¤é¤Ë½ë¤¯¡¢·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¤Ï41¡î¤ÈºÒ³²µé¤Î½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï40ÅÙÏ¢È¯¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»°°æµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
12ÆüÏ¢Â³¤Î39ÅÙ±Û¤¨
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»°°æÎÉ¹À¥·¥Ë¥¢µ¤¾Ý¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»ÎÎò30Ç¯¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î°Û¾ï¤Ê½ë¤µ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
»°°æÎÉ¹Àµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤À¤È¡¢Åìµþ¤ÇÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¶áÇ¯¤ÏÅìµþ¤Ç35ÅÙ°Ê¾å¤¬Ç¯¤Ë20²ó¤°¤é¤¤¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£40ÅÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤â¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Î¡ÖÁ´¹ñ1°Ì¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¡×¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢30Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦Ã°ÇÈ»ÔÇð¸¶¡Ê¤«¤¤¤Ð¤é¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâÎòÂåºÇ¹â¤ò0.1ÅÙ¹¹¿·¤¹¤ë41.2ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¡£
7·î24Æü¤«¤é12ÆüÏ¢Â³¤Î39ÅÙ±Û¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
30Æü¤«¤é¤Ï4ÆüÏ¢Â³¤Ç40ÅÙ±Û¤¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼½ë¤¤¡©¡Ö¹âµ¤°µ¤¬ÆóËç½Å¤Í¡×ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤â
4Æü¡¢ÀÐÀî¡¦¾®¾¾»Ô¤Ç40.3ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£¤Ê¤¼2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¤¤Î¤«¡£
»°°æÎÉ¹Àµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
¤Þ¤º°ì¤Ä¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤¬ÆóËç½Å¤Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¡¢¤³¤ÎÆóËç½Å¤Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¶õµ¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¡¢¤Þ¤ºº£Ç¯¤ÎÆÃÄ§¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤¤¤ÈÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬ÆüËÜ¤Î¿¿¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢´³¤Ð¤Ä¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
»°°æÎÉ¹Àµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤¤¬Âçµ¤¤ÎÇ®¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¸Â³¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤¤ÎÃæ¤Î¿¼¤¤¾ì½ê¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¡Ö³¤ÍÎÇ®ÇÈ¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¶õµ¤¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤ò²¡¤µ¤¨¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¶õµ¤¤Î²¹ÅÙ¤ÎÊý¤¬²¹¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ò¡¼¥È¥í¥¦¡×Åìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤Î¹â²¹¤Ê¶õµ¤¤¬ÆâÎ¦¤Ø
5Æü¤Ï·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¤Ï41ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¡£¤µ¤é¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¡¢4Æü°Ê¾å¤Ë½ë¤¤Å·µ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¡£
»°°æÎÉ¹Àµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
40ÅÙ°Ê¾å¤¬Â¿¤¯½Ð¤½¤¦¤À¤¬¡¢5Æü¤ÎÍ½ÁÛ¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æî¹âËÌÄã¡¢Æî¤Ë¹âµ¤°µ¡¢ËÌ¤ËÄãµ¤°µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ëµ¤°µÇÛÃÖ¡£ËÌ¤Ë¤¢¤ëÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤µ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»ÔÉÕ¶á¤¬¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
»°°æÎÉ¹Àµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
5Æü¤ÏÆâÎ¦¤Ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥í¥¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾®¤µ¤ÊÄãµ¤°µ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³¤¤«¤é¤ÎÉ÷¤¬¡¢Ç®¸»¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤Î¹â²¹¤Ê¶õµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¶ÍÀ¸»Ô¤Î¤¢¤ë·²ÇÏ¤äÆÊÌÚ¤ËÇ®É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¡£Ç®ÇÈ¤Î¾õ¶·¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
5Æü¤ÏºÒ³²µé¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 8·î4ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë