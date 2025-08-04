XGが、今週8月8日(金)にライブアルバム『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live』を配信リリースする。

今作は初のワールドツアー＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”＞ファイナル公演となった東京ドーム公演をライブ音源として収録した、XG初のライブアルバム作品。

昨年5月から約1年に渡り開催されたワールドツアーは、世界35都市(18の国と地域)で47公演を行い、ほとんどの公演がチケットSOLD OUTするなど、XGの世界的な人気を証明するツアーとなった。米音楽フェス＜コーチェラ2025＞でもXの世界トレンド2位を記録し、そのパフォーマンスが多くの国内外メディアから高く評価されたこともあり、凱旋的な意味合いも持つこの東京ドーム公演は、ファイナルに相応しい熱狂と感動のステージで5万人のファンを魅了した。

ライブアルバムには東京ドーム公演の熱気と臨場感を余すことなく詰め込み、「WOKE UP」、「SHOOTING STAR」、「LEFT RIGHT」などの代表曲はもちろん、演出と感情が色濃く表現された「IN THE RAIN」、Billboard Japanの総合チャート‘Hot100’で21週連続でランクイン中の「IS THIS LOVE」など計18曲(13トラック)が収録される。

XGは8月30日（土）、31日（日）に味の素スタジアムにて開催される＜a-nation 2025＞のDay1 (8/30)にヘッドライナーとして初出演予定。音楽フェスでのパフォーマンスはコーチェラ以来となり、注目が集まる。

■ライブアルバム『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live』 2025.08.08 FRI

Pre-save/Pre-add https://xg.lnk.to/ThefirstHOWL_pre Tracklist:

01​. X-GENE (HESONOO) [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

02​. HOWLING & GRL GVNG [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

03​. UNDEFEATED [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

04​. TGIF & IYKYK [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

05​. Tippy Toes & SOMETHING AIN’T RIGHT & IN THE RAIN [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

06​. SHOOTING STAR [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

07​. WOKE UP [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

08​. PUPPET SHOW [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

09​. IS THIS LOVE [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

10​. NEW DANCE [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

11​. MILLION PLACES [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

12​. WINTER WITHOUT YOU & MASCARA [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

13​. LEFT RIGHT [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]