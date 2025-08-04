XG、ワールドツアーファイナル・東京ドーム公演のライブアルバムを配信リリース
XGが、今週8月8日(金)にライブアルバム『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live』を配信リリースする。
今作は初のワールドツアー＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”＞ファイナル公演となった東京ドーム公演をライブ音源として収録した、XG初のライブアルバム作品。
昨年5月から約1年に渡り開催されたワールドツアーは、世界35都市(18の国と地域)で47公演を行い、ほとんどの公演がチケットSOLD OUTするなど、XGの世界的な人気を証明するツアーとなった。米音楽フェス＜コーチェラ2025＞でもXの世界トレンド2位を記録し、そのパフォーマンスが多くの国内外メディアから高く評価されたこともあり、凱旋的な意味合いも持つこの東京ドーム公演は、ファイナルに相応しい熱狂と感動のステージで5万人のファンを魅了した。
ライブアルバムには東京ドーム公演の熱気と臨場感を余すことなく詰め込み、「WOKE UP」、「SHOOTING STAR」、「LEFT RIGHT」などの代表曲はもちろん、演出と感情が色濃く表現された「IN THE RAIN」、Billboard Japanの総合チャート‘Hot100’で21週連続でランクイン中の「IS THIS LOVE」など計18曲(13トラック)が収録される。
XGは8月30日（土）、31日（日）に味の素スタジアムにて開催される＜a-nation 2025＞のDay1 (8/30)にヘッドライナーとして初出演予定。音楽フェスでのパフォーマンスはコーチェラ以来となり、注目が集まる。
■ライブアルバム『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live』
2025.08.08 FRI
Pre-save/Pre-add https://xg.lnk.to/ThefirstHOWL_pre
Tracklist:
01. X-GENE (HESONOO) [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
02. HOWLING & GRL GVNG [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
03. UNDEFEATED [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
04. TGIF & IYKYK [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
05. Tippy Toes & SOMETHING AIN’T RIGHT & IN THE RAIN [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
06. SHOOTING STAR [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
07. WOKE UP [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
08. PUPPET SHOW [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
09. IS THIS LOVE [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
10. NEW DANCE [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
11. MILLION PLACES [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
12. WINTER WITHOUT YOU & MASCARA [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
13. LEFT RIGHT [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]
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