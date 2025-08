グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:53)。8月2日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(8月2日(土)付)を発表しました。

初登場! 同曲は7月23日(水)にリリースされた12枚目となるシングルで、初週売り上げ88,3万枚を記録しました。初登場! 同曲はアニメ「CITY THE ANIMATION」のオープニング主題歌になっています。初登場! 番組では同曲のセンターをつとめる賀喜遥香(かき・はるか)さんから届いたコメントをオンエアしました。先週4位から3ランクダウン↓ ONE OR EIGHT は、7月29日(火)に大阪で開催されたスペシャル音楽フェス「SUMMER DANCE MUSIC FES.」に出演しました。先週8位から2ランクアップ↑ 劇場アニメ「不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-」主題歌。また、9月20日(土)から6年ぶりとなるアジアツアー「SEKAI NO OWARI ASIA TOUR 2025『Phoenix』」が開催されます。初登場! 7月23日(水)にデジタルリリースされた楽曲で、日曜劇場「19番目のカルテ」(TBS系)の主題歌に起用されています。初登場! 7月19日(土)に配信シングルとしてリリースされた同曲は、東京ディズニーリゾート®で現在開催中の夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」テーマソングです。初登場! 7月23日(水)にリリースされた楽曲で、現在公開中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」W主題歌のうちの1曲です。初登場!「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」もう1曲の主題歌がランクイン。LiSAさんが「鬼滅の刃」シリーズの主題歌を担当するのは、これで5曲目になります。そして、今週の第1位は……?2週連続で第1位! 等身大の恋心を“Blue Jeans”と“古いスニーカー”に重ねて描いたHANAとして初めてのラブソングです。――番組ではほかにも、ゲストパートにレトロリロンの涼音(すずね/Vo.&Ag.)さん、miri(ミリ/ Key.)さんが登場。8月6日(水)にリリースされるメジャーセカンドシングル「ラストハンチ」のお話などを伺いました。

(左から)miriさん、涼音さん



