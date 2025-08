ロックバンド・Saucy Dogが、全国ホールツアー『Saucy Dog HALL TOUR 2025 ONE FOR hALL, hALL FOR ONE one TOUR』のファイナル公演を3日に沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場で開催した。同ツアーは、今年4月の金沢公演を皮切りに全国11ヶ所22公演をめぐったもので、最終地となった沖縄公演には、Saucy Dogが主題歌「スパイス」を担当する『映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』の主人公・しんちゃんが応援に駆けつけた。

この公演の模様は、「LINE」内のショート動画プラットフォーム「LINE VOOM」で生配信も実施され、しんちゃんのサプライズ登場に「しんちゃんが登場してくれたのあつすぎた!」「しんちゃん出てきて3人とお話してる空間可愛いすぎた」などのコメントが寄せられている。さらに、「スパイス」のミュージックビデオも公開。俳優の濱田岳が登場するハートウォーミングな内容に仕上がっている。Saucy Dogは11月のソウル、台北公演を経て、2026年1月4日に大阪・京セラドーム大阪での単独公演を予定。さらに大規模なステージへと歩みを進めていく。