フィギュアブランド「SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE」は、フィギュア「初音ミク-Crystal Dress Ver.-」を2026年9月に発売する。価格は28,050円。

本商品はバーチャルシンガー「初音ミク」を、イラストレーター・タイキ氏がクリスタルをテーマに描き下ろしたオリジナルイラストをもとに1/7スケールフィギュア化したもの。オリジナルイラストの幻想的な色づかいや、クリスタルのような質感が再現され、光の屈折やきらめきを感じられる、透き通る素材で制作されている。

スケール:1/7

サイズ:高さ225mm×幅280mm×奥行183mm

Art by タイキ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net