HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGが、8日にライブアルバム『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live』を配信リリースする。配信は各国0時より順次スタート。同作は、XG初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』のファイナルとして行われた東京ドーム公演の模様を収めた、グループ初のライブアルバム。ワールドツアーは2023年5月から約1年にわたり、世界18の国と地域・35都市で47公演を開催。ほとんどの公演でチケットが完売となるなど、XGの国際的な人気を示すツアーとなった。

今年4月には、アメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2025』にも出演し、Xの世界トレンド2位を記録。多くの国内外メディアからも高い評価を受けた。そうした流れを受けて開催された東京ドーム公演は、凱旋的な意味合いも持つステージとなり、会場に集まった約5万人の観客を熱狂と感動で包み込んだ。アルバムには、「WOKE UP」「SHOOTING STAR」「LEFT RIGHT」などの代表曲に加え、演出と感情表現が際立った「IN THE RAIN」、CMソングでもお馴染みの「IS THIS LOVE」など、計18曲(13トラック)を収録。XGの世界観、ファンとの一体感、生バンドによるグルーヴ感が凝縮されたステージの臨場感が伝わる内容となっている。なお、XGは30日、31日に東京・味の素スタジアムで開催される夏フェス『a-nation 2025』のDay1(30日)にヘッドライナーとして出演することも決定。XGにとって『Coachella』以来となる音楽フェス出演となり、そのパフォーマンスにも注目が集まっている。■『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live』トラックリストM01. X-GENE (HESONOO)M02. HOWLING & GRL GVNGM03. UNDEFEATEDM04. TGIF & IYKYKM05. Tippy Toes & SOMETHING AIN’T RIGHT & IN THE RAINM06. SHOOTING STARM07. WOKE UPM08. PUPPET SHOWM09. IS THIS LOVEM10. NEW DANCEM11. MILLION PLACESM12. WINTER WITHOUT YOU & MASCARAM13. LEFT RIGHT