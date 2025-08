オーディションプロジェクト『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』で優勝した香港出身のアーティスト・Vincy So(蘇詠淳)が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場する。Vincyが出演するのは、きょう4日午後10時よりプレミア公開される回。Vincyは、香港の地上波テレビ局ViuTVの音楽番組『CHILL CLUB』と『THE FIRST TAKE』がタッグを組み開催された同オーディションにて優勝。同オーディションは、優勝者に『THE FIRST TAKE』出演の機会が与えられるという企画となっていた。

番組では、Vincyが自ら作詞作曲を手がけた楽曲「Sora」を披露。高い歌唱力と、切なさを感じさせる歌声、そして音楽への強い情熱が伝わるパフォーマンスに注目が集まる。現在20歳のVincyは、合唱団での活動をきっかけに数々の歌唱コンテストに出場し、日本のロックスタイルに影響を受けたインディーズバンド・203雑貨屋のボーカルとしても活動。「Sora」は同バンドとして初めて発表したシングル曲でもある。Vincyは「審査員の方々が私を認めてくださって、こうして『THE FIRST TAKE』のステージに立つチャンスをいただけたこと、本当に感謝しています。これまで歩んできた道や自分がしてきた努力は無駄じゃなかったんだって、証明できた気がします」とコメントしている。