近年、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の新作映画が公開されるたび、この現状をどのように捉えるかが問われているのだと考えるようになった。8月1~3日の北米映画週末ランキングは『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』は2度目のNo.1を獲得。週末興収は4000万ドルで、下落率は前週比マイナス66%だ。

さて、この結果をどう見るか。「前週比マイナス66%」という数字は確かに大きい。北米オープニング興収が1億1764万ドルという好記録かつ、批評家と観客の評価も高く、大きな口コミ効果が見込まれていたことを鑑みると、これは(アナリストの予想を下回ったことからもわかるように)事前の期待に及ばない結果だ。

しかしながら昨今のスーパーヒーロー映画の場合、前週比マイナス60%台という数字は、もはや珍しくないどころか「よくあること」だ。7月11日に公開されたDC映画『スーパーマン』は2週目に前週比マイナス53%という数字を出し、MCU映画『デッドプール&ウルヴァリン』(2024年)や『サンダーボルツ*』(2025年)よりも優れた推移となったが、もはやこちらのほうが異例なのである。

あくまでも事実ベースで話を進めると、『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』は現時点で北米興収1億9842万ドル、海外興収1億7030万ドルで、世界累計興収は3億6872万ドル。今年公開の『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』と『サンダーボルツ*』の成績を上回ることは確実で、『アントマン&ワスプ:クアントマニア』(2023年)も超える勢いだ。すでに製作費2億ドルの回収も視野に入っている。世界興収5億ドルを突破した『スーパーマン』にはかなわなくとも「不調」と言える数字ではない。

そもそもファンタスティック・フォーは、コミックではレジェンド級のスーパーヒーローチームだが、残念ながら映画版ではこれまで大成功を収められずにおり、必ずしも有利なネームバリューがあるわけではなかった。しかも今回はMCU参入第1作で、フランチャイズ人気の追い風を受けやすい立ち位置にもない。『スーパーマン』の人気ぶりや、サマーシーズンの後発組ゆえに競合する大作映画が多いことも伸び悩みの理由だろう。

北米メディアの多くは、こうした経緯を抜きにして、公開のちょうど1週間後にあたる8月1日の単日興収を取り上げて「前週比マイナス80%!」というネガティブな報道を行った。確かにショッキングな数字ではあったが、週末3日間の成績は最終的に「よくある」結果に落ち着いており、また前述の通り全体の推移は悪くない。いささかオーバーかつ勇み足な報道だったと言わざるを得ないのである。

もちろん、『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』の2週目の成績からわかることはある。現在のMCUは、新規シリーズの第1作にせよ、あるいは続編映画にせよ、よほどのスマッシュヒットでもない限り、2週目に前週比マイナス60%という下落率を出すことが当たり前になったということだ。しかも、この事態をうまく回避できていた『サンダーボルツ*』でさえ最終興収はふるわず、MCUでもワースト級の結果となっている。

すなわち現在のMCUは、端的に言ってコアなファン以外をうまくつかめていないのだ。熱心なファンは以前と同じく公開直後に映画館を訪れているが、2010年代後半のように、より多様な客層が足を運んでいるわけではない。『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019年)前後にあった「MCUだから観る」というトレンドが失われ、そもそもスーパーヒーロー映画/コミック映画が数年前より注目されなくなった今、いかに新しいファンと観客を獲得するかがカギだ。

『アベンジャーズ』新2部作を控えてのカンフル剤となりうるのは、ついに撮影が始まった『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』(マーベル・スタジオとソニー・ピクチャーズの共同製作)。マーベル屈指の人気を誇るスーパーヒーローが約5年ぶりに帰ってくるが、それまでMCU映画は約1年間の休止となる。ここからどのような逆転を仕掛けるのか、あるいは別の方向性を探ることになるのか。

ランキングの第2位は、ドリームワークス製作のアニメーション映画『バッドガイズ』(2022年)の続編『The Bad Guys 2(原題)』。元強盗だが今は善良に生きている動物たちが、ひょんなことから新たな犯罪集団・バッドガールズの計画に巻き込まれ……。サム・ロックウェルほか前作の声優陣が復帰し、新たにザジー・ビーツやマリア・バカローヴァ、ナターシャ・リオンらが加わった。

週末3日間の興行収入は2220万ドルで、予想を上回る好スタート。いまだコロナ禍の影響が残るさなかに大ヒットを記録した前作のオープニング記録に肉薄した。海外興収は2233万ドルで、世界興収は4453万ドル。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア85%、観客スコア95%を獲得。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「A」評価と熱い支持を受けた。製作費は8000万ドルなので息の長い興行が期待されるが、『劇場版スマーフ/おどるキノコ村の時空大冒険(パラレルアドベンチャー)』が不振の今、ファミリー層の心をつかめば予想以上の健闘を見せることになるかもしれない。日本公開は未定。

第3位は、懐かしのコメディ映画『裸の銃を持つ男』シリーズのリブート作『The Naked Gun(原題)』。前3部作の主人公フランク・ドレビンの息子である刑事フランク・ドレビン・Jr.を主人公に、名優リーアム・ニーソンがコメディ映画の主演に本格挑戦した。

北米興収1700万ドル、海外興収1150万ドルで、世界興収は2850万ドル。こちらも期待以上の滑り出しで、『裸の銃を持つ男』シリーズでは史上2番目のスタートとなった。映画館でのコメディ不振がささやかれる昨今だが、ジェニファー・ローレンス主演のR指定コメディ『マディのおしごと 恋の手ほどき始めます』(2023年)の初動記録を上回っている。

パラマウント・ピクチャーズは本作で賭けに出た。「ヒットには女性観客とZ世代が不可欠」といわれるなか、『裸の銃を持つ男』シリーズを31年ぶりに復活させ、あえて高齢の白人男性をターゲットとしたのだ。観客の男女比は男性62%・女性38%で、白人が全体の7割、年代別では35歳以上が全体の半数を占めた。

しかし予想外だったのは、SNSでのプロモーションも奏功したのか、若い観客がこの映画に注目したことだ。年代別で最も比率が高かったのは25歳~34歳の27%(ほとんどの観客が前作の公開時点で生まれていない!)。出口調査では若年層の支持も非常に大きかったという。

製作費は4000~4200万ドルと、こちらも息の長い興行が期待されるなか、注目すべきはRotten Tomatoesで批評家90%・観客77%という(ナンセンスコメディらしからぬ)大絶賛を受けていること。CinemaScoreでも「A-」評価だから、一部のファンだけが好むようなユーモアの映画ではないということだ。こちらも日本公開は未定。

第6位はサンダンス映画祭で高評価を受けた恋愛ホラー映画『Together(原題)』。週末に先がけて7月30日に公開され、5日間で1085万ドルを記録した。実生活で夫婦のデイヴ・フランコ&アリソン・ブリーを主演に、ある日いきなり身体が結合した共依存カップルを描く。Rotten Tomatoesでは批評家91%という高評価だが、衝撃的な内容ゆえだろう、CinemaScoreでは「C+」評価にとどまっている。話題作ながら日本公開未定。

【北米映画興行ランキング(8月1日~8月3日)】1.『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』(→前週1位)4000万ドル(-66%)/4125館/累計1億9842万ドル/2週/ディズニー

2.『The Bad Guys 2(原題)』(初登場)2220万ドル/3852館/累計2220万ドル/1週/ユニバーサル

3.『The Naked Gun(原題)』(初登場)1700万ドル/3344館/累計1700万ドル/1週/パラマウント

4.『スーパーマン』(↓前週2位)1390万ドル(-44.1%)/3537館(-393館)/累計3億1625万ドル/4週/ワーナー

5.『ジュラシック・ワールド/復活の大地』(↓前週3位)870万ドル(-34.1%)/3240館(-310館)/累計3億1760万ドル/5週/ユニバーサル

6.『Together(原題)』(初登場)680万ドル/2302館/累計1085万ドル/1週/NEON

7.『F1/エフワン』(↓前週4位)410万ドル(-35%)/2024館(-591館)/累計1億7329万ドル/6週/ワーナー

8. 『I Know What You Did Last Summer(原題)』(↓前週6位)265万ドル(-49%)/2303館(-903館)/累計2926万ドル/3週/ソニー

9. 『劇場版スマーフ/おどるキノコ村の時空大冒険(パラレルアドベンチャー)』(↓前週5位)177万ドル(-67.6%)/2295館(-1209館)/累計2850万ドル/3週/パラマウント

10.『ヒックとドラゴン』(↓前週7位)135万ドル(-53.5%)/1459館(-887館)/累計2億6040万ドル/8週/ユニバーサル

(※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年8月4日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります)

(文=稲垣貴俊)