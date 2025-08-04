「ついにやって来ました」香港出身の20歳の女性アーティストが、オーディション番組を経て念願の『THE FIRST TAKE』に初登場
■Vincy So（蘇詠淳）は『THE FIRST TAKE』と香港の人気音楽番組『CHILL CLUB』がタッグを組み開催されたオーディションプロジェクトの優勝者
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』の第574回に、香港出身20歳の女性アーティスト、Vincy So（蘇詠淳）が初登場。
Vincy Soは『THE FIRST TAKE』への出場権を懸け、香港の地上波TV局ViuTVの人気音楽番組『CHILL CLUB』とタッグを組み開催されたオーディションプロジェクト『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』に参加。。
香港にて4月～7月、全13回にわたり放送された同オーディションプロジェクトにて総勢1,001名の中から見事優勝を果たし『THE FIRST TAKE』への出場権を獲得した。
そんなVincyが今回、自作曲「Sora」を披露。高い歌唱スキルと音楽に対する強い情熱を感じさせる、スペシャルな一発撮りとなっている。
『THE FIRST TAKE』第574回は、8月4日22時よりプレミア公開。
■『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』について
香港の音楽を国際舞台へと広げ、 香港の若手アーティストを輩出するためのオーディションプロジェクト。オーディション参加者は『THE FIRST TAKE』のコンセプトでもある一発撮りのパフォーマンスに挑戦、見事勝ち抜いた優勝者には、香港でアーティストとしてデビューするチャンスに加え、『THE FIRST TAKE』に出演する機会が提供される。
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
『CHILL CLUB』OFFICIAL SITE
https://viu.tv/encore/chill-club
Vincy So OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/vincysoooo/