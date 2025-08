XG初のワールドツアーより東京ドーム公演のライブアルバム配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ライブアルバム『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live』8月8日リリース!

XGが、8月8日に、ライブアルバム『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live』をリリースする。

今作は、初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』ファイナル公演となった東京ドーム公演の感動のステージをライブ音源として収録した、XG初のライブアルバム作品。

2024年5月から約1年に渡り開催されたワールドツアーは、世界35都市(18の国と地域)で47公演を行い、ほとんどの公演がチケットSOLD OUTするなど、XGの世界的な人気を証明するツアーとなった。今年4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』(Coachella Valley Music and Arts Festival)では、Xの世界トレンド2位になるなど世界に大きな衝撃を与え、パフォーマンスが多くの国内外メディアから高く評価されたこともあり、凱旋的な意味合いも持つこの東京ドーム公演は、ファイナルに相応しい大熱狂と感動を呼ぶ最高のステージで5万人のファンを魅了した。

今作は、XGにとって大きな転機であり、象徴的な瞬間と評価されている東京ドーム公演の熱気と臨場感を余すことなく収録しており、「WOKE UP」「SHOOTING STAR」「LEFT RIGHT」などの代表曲はもちろん、演出と感情が色濃く表現された「IN THE RAIN」、Billboard Japanの総合チャート「Hot100」で21週連続でランクイン中の「IS THIS LOVE」など計18曲(13トラック)が収録されている。

またXGは、8月30日・31日に東京・味の素スタジアムにて開催される国内最大級の累計動員数を誇る夏フェス『a-nation 2025』のDay1 (8月30日)にヘッドライナーとして初出演することが決定しており、XGにとって『Coachella Valley Music and Arts Festival』以来となる音楽フェスでのパフォーマンスにも注目と期待が集まる。

なお、ライブアルバム『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live』は8月8日各国0時から配信がスタートする。

リリース情報

2025.08.08 ON SALE

ALBUM『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live』

<収録曲>

01. X-GENE (HESONOO) [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

02. HOWLING & GRL GVNG [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

03. UNDEFEATED [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

04. TGIF & IYKYK [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

05. Tippy Toes & SOMETHING AIN’T RIGHT & IN THE RAIN [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

06. SHOOTING STAR [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

07. WOKE UP [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

08. PUPPET SHOW [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

09. IS THIS LOVE [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

10. NEW DANCE [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

11. MILLION PLACES [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

12. WINTER WITHOUT YOU & MASCARA [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

13. LEFT RIGHT [XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live]

