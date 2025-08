ウォルト・ディズニー・ジャパンが、社会貢献活動の一環として認定NPO法人 難病のこども支援全国ネットワークの協力のもと、2022年からスタートしたこども病院への支援プログラムを小児専門の総合病院から拡大。

今回、小児がんの陽子線治療で世界からも高く評価されている筑波大学附属病院陽子線治療センターに、2025年9月より治療開始予定の新棟へ壁紙が提供されました。

大学病院の専門的ながん治療施設への支援は、国内で初の取り組みとなります。

ディズニー 筑波大学附属病院陽子線治療センター「こども病院への支援プログラム」

最も必要とされる時にこどもたちの心に寄り添う、ディズニーの支援プログラム。

ディズニーが世界中で展開しているこども病院イニシアチブの一環で、医療機関と連携し、治療を受けるこどもたちが最も必要とする時に、前向きな気持ちを支えることを目的としています。

今回の筑波大学附属病院陽子線治療センターへの支援により、国内での支援病院は5か所目となります。

陽子線治療とは、がん治療の放射線治療の一種であり、病巣のみにピンポイントで陽子線を照射する優れた治療効果が期待できる治療法で、二次がん発生のリスクの抑制により、小児や若年者にも有効です。

東日本を中心に多くの小児患者を受け入れる陽子線治療センターの「長い治療期間を要する陽子線治療に向き合うこどもたちを、ディズニーのキャラクターや物語で応援し、勇気づけて欲しい」という担当者からの熱い想いを受け、ディズニーと筑波大学附属病院が議論を重ね、4年以上の準備期間を経て実現しました。

小児がんは希少がんの一種であり、国内では年間約 2,000〜2,500人のこどもたちが新たに診断されています。

ディズニーのキャラクターや物語が、一人で陽子線治療設備に入るこどもたちの心に寄り添い、不安な気持ちを少しでも和らげて治療に臨める環境づくりを支援していきます。

一人ひとりに最適な治療を―筑波大学附属病院陽子線治療センター

筑波大学附属病院陽子線治療センターは、陽子線治療の研究において日本最長の歴史を持ち、特に体の深部のがんに対して高い治療実績を誇ります。

世界的にも高く評価されており、大学病院として国内で最多の患者さんを受け入れ、一人ひとりに最適な治療が提供されています。

2025年9月には、さらなる発展を目指し、新棟での治療が開始予定です。

筑波大学附属病院陽子線治療センター 櫻井英幸治療センター部長は、

今回の新陽子線治療センター開設にあたり、日本の大学病院として初めて、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社様より特別なご支援をいただきました。

筑波大学附属病院・陽子線治療センターでは、成人はもとより、小児がんの陽子線治療に力を注ぎ、全国の多くの子供たちを受け入れてまいりました。

治療エリアに描かれたディズニーのキャラクターと物語は、病気と闘うこどもたちやご家族の不安や恐怖を、勇気と安らぎに変えてくれる特別な存在となるでしょう。

このデコレーションは、まさに病気を治すための魔法をかけてくれるようです。

ご支援のお気持ちに深く感謝するとともに、これからも患者さんとご家族に寄り添い、より良い医療の提供に努めていきたいと思います。

とコメントされました。

ディズニーだからできる―物語を通じたインタラクティブな体験

新棟3階の治療エリアとそこに向かうエレベーターには、平日であれば連日治療に通う患者さんの導線に合わせて、

少しでも前向きな気持ちで治療に向かえるように、ディズニーの豊かな物語の世界と個性豊かなたくさんのキャラクターたちがカラフルでポップな色彩で描かれ、こどもたちを応援します。

また、こどもたちが最も不安を感じやすい治療を行う照射室には、不安な気持ちが少しでも和らぎ治療に臨んでほしいというメッセージを込めて、壁紙には、ディズニーの名作映画『ファンタジア』の魔法使いの弟子「ミッキーマウス」が勇気の魔法をかけているようなデザインが施されています。

さらに一部の壁紙は、専用アプリ「ディズニー チーム・オブ・ヒーローズ」と連動しており、スマートフォンやタブレット端末をかざすと、絵が動き出す仕掛けの他、塗り絵やトリビアクイズなど、病院の待ち時間にも対応するコンテンツを楽しむことが可能。

こどもたちが没入できる物語の世界に誘うとともに、待ち時間に安らぎと楽しいひと時が届けられます。

ウォルト・ディズニー・ジャパン代表取締役社長 日色保氏は、

ディズニーは、全国のこども病院への支援を続けてまいりましたが、今回、筑波大学附属病院と協力をし、がんと向き合う小児患者やそのご家族を対象とした支援を実現できたことは、私たちにとって大きな一歩です。

ディズニーのキャラクターや物語が、治療に臨むこどもたちとそのご家族に寄り添い、少しでも不安な気持ちが和らぎ治療に向かっていただけることを願っています。

また日々最前線でこどもたちやご家族を支えている医療スタッフの皆さまにとっても、この空間で少しでも安らぎを感じていただければ幸いです。

ディズニーはこれからも、ディズニーだからこそできる支援を広げてまいります。

と語ってくださいました。

そのほかの治療環境をサポートする提供内容

スタッフバッジ

そのほかの治療環境をサポートする内容として、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックなどの人気作品を視聴できる「ディズニープラス」の無料アクセスを提供。

また、ディズニーキャラクターとメッセージが描かれたバッジが院内スタッフに提供し、こどもたちとのコミュニケーションのきっかけとして活用されています。

ディズニーの病院支援を長年にわたり支援されている、認定NPO法人 難病のこども支援全国ネットワーク 専務理事 福島慎吾氏は、今回の支援について、

この度、ウォルト・ディズニー・ジャパンと協力して、ディズニーのこども病院イニシアチブに、微力ながら携わることができたことを心より感謝申し上げるとともに、今回はじめて大学病院の先進医療施設の新棟開設に合わせて、壁紙などのプログラムをお届けできたことをたいへんうれしく思います。

このプログラムは、今後も全国のこども病院、小児科病棟を中心に展開していくという計画でございますので、引き続き微力ながら尽力してまいります。

最後に、本プログラムにご協力をいただきましたすべての皆さまに心より御礼を申し上げます。

とコメントされました。

筑波大学附属病院陽子線治療センターへの支援は、直近で完了した、ディズニーの1億ドルのグローバルの貢献を通じて、世界中の病気と闘うこどもたちに安らぎと楽しいひと時をお届けする支援の一環です。

ディズニーは 2018年より、ディズニーの物語やキャラクターが持つ前向きになる力を45か国 1,500 以上のこども病院や小児医療施設にいるこどもたちに届けることで、最も必要とされる時に、安らぎと楽しいひと時を届けています。

こどもたちの笑顔あふれるオープニングセレモニー

8月2日、筑波大学附属病院 新陽子線治療棟にて、ディズニー壁紙のオープニングセレモニーが行われ、同センターで治療を受けたこどもたちとその家族9名が参加。

初めて壁紙を見たこどもたちからは、「わ〜ミッキーだ!」、「壁紙の中にアリエルを見つけたよ」と楽しそうな声が上がり、会場は明るい笑顔に包まれました。

セレモニーに参加したご家族からは、

真っ白だった壁がディズニーのキャラクターたちに彩られて明るくなり驚きました。

治療に向かう道のりにキャラクターがいると会話のきっかけになり、大変な治療の前も少しでも前向きな気持ちになれる気がします。

特に小さなおこさんを持つ家族にとっては非常に心強い取り組みだと思います。

と、笑顔を見せながら語ってくださいました。

大学病院の専門治療施設にてがんと闘うこどもたちとその家族をディズニーのキャラクターと物語で支援する国内初の取り組み。

ウォルト・ディズニー・ジャパンが実施した、筑波大学附属病院陽子線治療センターへの壁紙提供のレポートでした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 筑波大学附属病院陽子線治療センターへ壁紙を提供!ディズニー「こども病院への支援プログラム」 appeared first on Dtimes.