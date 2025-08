【PLAZAの新作コスメ】秋色リップ＆限定アイテムが続々登場♡

秋の気配を感じ始めたこの季節、メイクもそろそろ衣替えのタイミング。PLAZA・MINiPLAでは2025年8月7日(木)~9月4日(木)の期間、秋の新作コスメを一堂に集めた「BRAND NEW COSMETICS」を開催します。注目は、この秋マストな“ブラウンリップ”!質感もカラーも多彩で、自分にぴったりの一本が見つかるはず♡秋のコスメ選びを楽しむなら今がチャンス♪

この秋マスト!MYブラウンリップを見つけて

【PLAZA・MINiPLA限定】OPERA グロウリップティント 406 ココアシュガー

価格:1,980円(税込)

【PLAZA・MINiPLA先行販売】※8月24日(日)まで Coralhaze デュードロップティント 206

価格:1,650円(税込)

【PLAZA・MINiPLA限定】Lakaフルーティーグラムティント 108 ソルティー/120 カフェインローズ

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

価格:1,980円(税込)

【PLAZA・MINiPLA限定】Laka フルーティーグラムティント P101 パヴェ

価格:1,980円(税込)

Coralhaze グロウロックゼリーティント 112 Nutty

価格:1,850円(税込)

fwee 3Dボリューミンググロス A06 スコッチ30%/B06 スコッチ70%

価格:1,760円(税込)

2025年の秋は、断然“ブラウンリップ”に注目!PLAZA・MINiPLAには、OPERAやCoralhaze、Lakaなど人気ブランドから、質感や色味の異なる多彩なブラウンリップがずらりとラインアップ。

なかでも、PLAZA限定色「OPERA 406 ココアシュガー」は多色ラメ入りで、深みのあるブラウンにさりげない華やかさが魅力♡

パーソナルカラーに合わせたり、重ね使いでニュアンスチェンジを楽しむのも◎。秋の新しい自分に出会える一本がきっと見つかります。

韓国発!オーレンズの新作カラコン『グローイティア』が可愛すぎる

スキンケアも“秋仕様”に衣替え

8月7日(木)発売【PLAZA・MINiPLA限定】Premium LuLuLun 桃ウーロン(桃烏龍茶の香り)

価格:1,540円(税込)

【PLAZA・MINiPLA先行販売】※9月4日(木)まで SKINFOOD ピーチコットン ジンクPCAパッド

価格:2,970円(税込)

コスメだけでなく、スキンケアも秋に向けてアップデートを。PLAZAでは「桃」をテーマにした癒しの香りや成分を取り入れたアイテムが充実しています。

たとえば、プレミアムルルルンの「桃ウーロン」は、ほんのり甘くて大人っぽい香りが魅力のフェイスマスク。

【PLAZA・MINiPLA先行販売】※9月4日(木)まで VT マイクロバブルセラム (ミント/イエロー/レッド)

価格:1,870円(税込)

VTの「マイクロバブルセラム」は泡タイプの新感覚セラムで、肌にやさしくなじみながらしっかり保湿。乾燥が気になり始めるこの時期にうれしいラインナップが揃っています♪

限定&先行アイテムは今だけ!

8月7日(木)発売【PLAZA・MINiPLA限定】 too cool for school アートクラス フロッタージュペンシル アイグリッツエディション

価格:2,178円(税込)

8月7日(木)発売【PLAZA・MINiPLA限定】エテュセ ケアベア™ スキンケアパウダー(プレスト) P01

Care Bears™ and related trademarks:TM & © 2025 Those Characters From Cleveland, LLC Used under license by PLAZASTYLE.

価格:2,640円(税込)

PLAZA・MINiPLAでは、ここでしか手に入らない限定デザインや先行販売のアイテムが多数登場。

エテュセのケアベア™コラボパウダーは、仕上げにもスキンケアにも使える優秀アイテムで、ポーチに入れているだけで気分が上がりそう♡

他にも、too cool for schoolのセットや、SKINFOODのピーチコットンパッドなど、見逃せない注目商品が満載。この機会にしか手に入らない限定アイテムをぜひチェックしてみて。

PLAZAの新作で秋メイクを楽しもう♪

秋のメイクやスキンケアをもっと楽しみたいなら、PLAZA・MINiPLAの「BRAND NEW COSMETICS」は見逃せません。

限定や先行販売のコスメが充実し、定番からトレンドまで一気にチェックできる絶好のチャンス。

自分にぴったりのブラウンリップを探したり、秋の肌に寄り添うケアアイテムを見つけたり、毎日のビューティータイムがもっと楽しくなるはず♡ぜひこの機会に、お気に入りの新作を見つけてね!