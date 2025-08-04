USJの年パスが11月4日より価格改定。スタンダードは1,000円、グランロイヤルは2,000円値上げ
【ユニバーサル・プライム年間パス】 11月4日～ 価格改定
・ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル
・ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、「ユニバーサル・プライム年間パス」について、11月4日購入分より価格の改定を実施する。
「ユニバーサル・プライム年間パス」は、購入することで1年間追加料金なしでパークへ入場できるサービス。「スタンダード」と、様々な特典付きの「グランロイヤル」という2つの券種が用意されているが、今回の価格改定は全てが対象となる。概要は以下の通り。
・ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル
大人（12歳以上） 48,800円 → 50,800円
子ども（4～11歳以上） 33,200円 → 34,500円
・ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード
大人（12歳以上） 21,000円 → 22,000円
子ども（4～11歳以上） 14,700円 → 15,400円
11月4日0時購入分より新価格を適用。なお、これに伴い、WEBチケットストアおよびClubユニバーサルは11月4日0時から6時までの間システムメンテナンス実施のため利用不可となる。
□「ユニバーサル・プライム年間パス価格改定のお知らせ」のページ
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