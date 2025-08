◾️メジャーデビュー7周年記念ベストアルバム『フライングベスト2』

2025年8月20日(水)発売

予約:https://nanaoakari.lnk.to/WQmpDU

■完全生産限定盤[2CD+BD+PHOTOBOOK]

¥8,800(tax in) / AICL-4790〜4792

<収録内容>

▼Disc1[CD]

1.ギミギミ聖域

作詞・作曲:ナユタン星人 編曲:堀江晶太 ポエトリー:ナナヲアカリ

2.おばけのウケねらい(にゅ〜 ver​.)

作詞・作曲:ピノキオピー 編曲:タイヘイ

3.ヤンキーダンス

作詞・作曲・編曲:すりぃ

4.どうやったって

作詞: Joseph Gen、ナナヲアカリ 作曲・編曲:Joseph Gen

5.わかんないセブンティーン

作詞・作曲:ナナヲアカリ 編曲:タイヘイ

6.Jewel

作詞:ナナヲアカリ 作曲:GeG Produced by GeG

7.POI POI POI ※NEW

作詞・作曲・編曲:玉屋2060% (Wienners)

8.Step In The Dark

作詞:ナナヲアカリ 作曲:ナナヲアカリ、Hajime Taguchi, 編曲:Hajime Taguchi

9.忘れないでベイベー

作詞・作曲・編曲:Guiano

10.Flying

作詞・作曲・編曲:じん

+シークレットトラック(市販品限定)※Tシャツ付きの受注盤には収録されません。

▼Disc2[CD]

1​.ワンルームシュガーライフ

2​.イエスマンイズデッド

3​.チューリングラブ feat​. Sou

4​.Higher’s High

5​.魔法

6​.雷火

7​.アイがあるようでないようである

8​.恋愛脳

9​.陽傘

10​.二度目の花火

11​.奇縁ロマンス

12​.FASHION feat​. GaL

13​.正解はいらない

14​.ブループリント

15​.明日の私に幸あれ

16​.ムリムリ進化論

▼Disc3 [BD] ※完全生産限定盤のみ

ナナヲアカリワンマンライブ「BLUE&PINK」2024​.11​.12(Tue​.)@ Zepp DiverCity(TOKYO)

・Higher‘s High

・リセットセット

・奇縁ロマンス

・正解はいらない

・眠らない街、眠りたい僕

・ハノ

・陽傘

・note:

・忘れないでベイベー

・ブループリント

・わかんないセブンティーン

・キュートフィクション

・恋愛脳

・全部ホントで全部ウソ

・チューリングラブ feat​. Sou

・19bitch

・ハッピーになりたい

・完全放棄宣言

・ダダダダ天使

・メルヘル小惑星

・お釈迦になる

・$ラリ無双

■通常盤[2CD]

¥3,850(tax in)/ AICL4793〜4794

CDの収録内容は共通

※シークレットトラックは、収録されません。

https://x​.com/RinkyDinkCoLtd/status/1947160866472022266/photo/1

★各CDのご予約は、コチラ

URL:https://nanaoakari​.lnk​.to/WQmpDU

・Amazon​.co​.jp:メガジャケ

※商品名に、【Amazon​.co​.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象となりますので、お気をつけ下さい。

・楽天ブックス:A4クリアファイル

・セブンネット:ランチトートバッグ

・応援店 ポストカード

※応援店はこちら:https://www​.nanaoakari​.com/shoplist/250820/

・「NANAOAKARI 7th anniversary stage​.4 ライブ&パーティー 第十四話―770の日―」ライブ会場限定:直筆サイン入りA3告知ポスター

※会場限定特典はライブ当日ではなく、CDと一緒の発送/お渡しとなります。

※特典の絵柄は後日発表いたします。

※特典内容は変更になる場合がございます。

※店舗特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

また、7/23発売「ムリムリ進化論」と8/20発売「フライングベスト2」の2タイトルまとめ買い企画のアクリルスタンドの絵柄が公開!

<2タイトルまとめ買い特典付きカートについて>

■対象商品

2025年7月23日(水)発売シングル「ムリムリ進化論」

2025年8月20日(水)発売ベストアルバム「フライングベスト2」

※上記2タイトルを専用の同時購入カートからセットでご購入いただいた方に、特典を1点付与いたします

■2タイトル同時購入特典

「特製アクリルスタンド」

※「ムリムリ進化論」、「フライングベスト2」それぞれの先着購入特典も付与対象となります

■お届け時期について

A:7月8日(火) 23:59までに注文・入金完了された場合

⇒各商品をそれぞれの発売日にお届けします。

※「特製アクリルスタンド」は、ベストアルバム「フライングベスト2」に同梱いたします。

B:上記以降に注文・入金完了された場合

⇒ベストアルバム「フライングベスト2」の発売日に2タイトルと「特製アクリルスタンド」をまとめてお届けします。

■決済方法について

クレジットカード、オンライン収納代行(コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング)のみ

■注意事項

※2タイトル同時購入カートは、他商品との同時購入ができませんのでご注意ください。

※支払い方法にてオンライン収納代行をご選択された場合、1配送毎に別途金184円(税込)の支払手数料が必要です。また支払期限を過ぎると自動的に購入権利が取り消されますのでご注意ください。

※後払い、Amazon pay、楽天ペイ、d払いでの決済方法はお選びいただけません。

※販売上限に達し次第、期間内でも受付終了となりますので、予めご了承ください。

※いかなる場合でもご注文後のキャンセル、返品、返金・商品の受取拒否はできません。

▼W購入者用のご予約はこちら

https://www​.sonymusicshop​.jp/m/sear/groupLis​.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=AICL000004790&cd=nanawoakari2508AL