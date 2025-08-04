¤¢¤¹5Æü¤â´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ç40¡îÄ¶Â³½Ð¤â¡¡Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥Èº£Ç¯ºÇÂ¿38ÅÔÉÜ¸©¤ËÈ¯É½
¤¢¤¹8·î5Æü(²Ð)¤Ï½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤ÆÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å)¤Ë¤Ê¤ê¡¢·²ÇÏ¸©¤äºë¶Ì¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ç40¡î°Ê¾å¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬º£Ç¯ºÇÂ¿(¥¿¥¤)¤Î38ÅÔÉÜ¸©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËüÁ´¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬º£Ç¯ºÇÂ¿(¥¿¥¤)¤Î38ÅÔÉÜ¸©¤ËÈ¯É½
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬¡¢º£Ç¯ºÇÂ¿¤Î38ÅÔÉÜ¸©(ÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡Åç¡¢°ñ¾ë¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶Ì¡¢Åìµþ¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢Ä¹Ìî¡¢»³Íü¡¢ÀÅ²¬¡¢°¦ÃÎ¡¢´ôÉì¡¢»°½Å¡¢ÉÙ»³¡¢Ê¡°æ¡¢¼¢²ì¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¡¢ÆàÎÉ¡¢ÏÂ²Î»³¡¢¹Åç¡¢²¬»³¡¢Åçº¬¡¢Ä»¼è¡¢ÆÁÅç¡¢¹áÀî¡¢°¦É²¡¢»³¸ý¡¢Ê¡²¬¡¢ÂçÊ¬¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç(±âÈþÃÏÊý¤ò´Þ¤à))¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤È¤Ï?
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤¬¶¦Æ±¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¡¢½ë¤µ¤Ø¤Î¡Öµ¤¤Å¤¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë´ð½à¤Ï¡Ö½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¡×¤Ç¤¹¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡Öµ¤²¹¡×¡Ö¼¾ÅÙ¡×¡ÖíÕ¼ÍÇ®(ÃÏÌÌ¤ä·úÊª¡¦ÂÎ¤«¤é½Ð¤ëÇ®¤Ç¡¢²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤Êª¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Þ¤¹)¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢½ë¤µ¤Î¸·¤·¤µ¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î½ë¤µ»Ø¿ô¤¬¡¢Á´¹ñ¤ò58¤ËÊ¬¤±¤¿ÉÜ¸©Í½Êó¶èÅù¤Î¤É¤³¤«¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¡¢¡Ö33¡×°Ê¾å¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤ËÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¡¡¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
¿À»ö,
Åìµþ,
Ê©ÃÅ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Áòº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¾åÅÄ,
¶âÂ°²Ã¹©,
½»Âð