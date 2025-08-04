¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬5Æü¤«¤é²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç40%ÁýÎÌ¡¡ÊÛÅöŽ¥²Û»Ò¤Ê¤É14¾¦ÉÊ¡¡¡È¼Â¼ÁÃÍ²¼¤²¡É¤Ç½¸µÒÁÀ¤¦
Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤¢¤¹¤«¤éÊÛÅö¤Ê¤É¤ò²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢40%ÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¤¢¤¹¤«¤é½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¡¢ÊÛÅö¤ä²Û»Ò¤Ê¤É14¤Î¾¦ÉÊ¤ò40%ÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¡ª¥í¡¼¥¹¤«¤Ä¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤¬3ÀÚ¤ìÁý¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´ÈÓ¤â¥ë¡¼¤âÁýÎÌ¤Ç¤¹¡£¢§8¸ÄÆþ¤ê¤Î¡Ö¤³¤À¤ï¤êÆù¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¡õÆùÃÄ»Ò¡×¤Ï¡¢14¸Ä¤ËÁý¤¨¤Æ¤â²Á³Ê¤Ï468±ß¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¢§º£²ó½é¤á¤ÆÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ï438±ß¤Ç¡¢ÌÍ¤â¶ñºà¤â40%Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤â³ÈÂç¡£ÌÍ¤È¥¹¡¼¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É7¾¦ÉÊ¤ò40%ÁýÎÌ¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ä¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±½ã¤ÊÃÍ²¼¤²¤Ç¤ÏÏÃÂêÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¶È³¦¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¡ÈÁýÎÌ¤Ë¤è¤ë¼Â¼ÁÃÍ²¼¤²¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸µÒ¤òÁÀ¤¦Æ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£