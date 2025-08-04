¤³¤ì¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï°ìÈ¯È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡Ä»ÜÀß¸«³Ø¤Î¤È¤¿¦°÷¤ËÀäÂÐ¤ËÊ¹¤¯¤Ù¤"¼ÁÌä¹àÌÜ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÈÅÄÈ¥¡Ø²ð¸î¡¦Ï·¸å¤Çº¤¤ëÁ°¤ËÆÉ¤àËÜ¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ä¹¤¯½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¼«Âð¤È¤Ï
2025Ç¯¤Ë¤ÏÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬75ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¸å¤â75ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý³ä¹ç¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢2025Ç¯¤ò¤á¤É¤Ë¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÃÏ°è¤ÎÊñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¼´¤È¤Ê¤ë¸øÅªµ¡´Ø¤¬¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢²ð¸îÁêÃÌ¤ÎºÇ½é¤ÎÁë¸ý¤Ç¤¹¡£²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½êºßÃÏ¤ä»Ù±çÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Âð¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëºßÂð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¤ª¤è¤½¥¿¥¯¥·¡¼¥ï¥ó¥á¡¼¥¿¡¼¡Ê½é¾è¤ê¡Ë·÷Æâ¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Î¤â¤È¡¢¼«Âð¤òÃæ¿´¤ËºßÂð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎµòÅÀ¤ò¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¿Þ¤ò¸½ºßºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡ºßÂðÎÅÍÜ»Ù±ç¿ÇÎÅ½ê¢¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î£Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î3¤Ä¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¶áÎÙ¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢¼«Âð¤ÇÄ¹¤¯½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Îã¤¨¤Ð¿ÞÉ½1¤Î·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÈÏ°Ï¤ò5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë·÷Æâ¤Ë¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ÇÂÐ¾Ý¤ÎºßÂð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¡ºßÂðÎÅÍÜ»Ù±ç¿ÇÎÅ½ê
ºßÂðÎÅÍÜ»Ù±ç¿ÇÎÅ½ê¤È¤Ï¡¢ÄÌ±¡¤¬Æñ¤·¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÎÅÍÜ¤ò´õË¾¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎÅÍÜÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢365Æü24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¡ÖË¬Ìä´Ç¸î¡×¡Ö±ý¿Ç¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÇÎÅ½ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë»öÁ°¤ËÆü¤Ë¤Á¤ò·è¤á¡¢Äê´üÅª¤Ë°å»Õ¤¬¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¤Æ¿ÇÎÅ¤ä¿Ç»¡¤ò¤¹¤ëË¬Ìä¿ÇÎÅ¤È¡¢µÞÊÑ¤·¤¿¤È¤¤Ê¤ÉÆÍÈ¯Åª¤Ê¾õ¶·¤ÇË¬Ìä¤·¤Æ¿ÇÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë±ý¿Ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä¿ÇÎÅ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï·î¤Ë1¡¢2²ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ç°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¬Ìä¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖË¬Ìä¡×¡ÖÄÌ¤¤¡×¡Ö½ÉÇñ¡×¤Îµ¡Ç½¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¥µ¡¼¥Ó¥¹
¢¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î
¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤È¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Î©¤·¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖË¬Ìä¡×¡ÖÄÌ¤¤¡×¡Ö½ÉÇñ¡×¤Î3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖË¬Ìä¡×¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢¿©»ö¡¦ÇÓ¤»¤Ä¡¦ÆþÍá¤Ê¤É¤Î²ð½õ¡¢ÁÝ½ü¡¦ÀöÂõ¡¦Çã¤¤Êª¡¦Ä´Íý¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄÌ¤¤¡×¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î»ÜÀß¤Ø¤ÎÁ÷·Þ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿©»ö¤äÆþÍá¤Ê¤É¤Î²ð½õ¡¢½ñÆ»¡¦À¸¤±²Ö¡¦ÂÎÁà¤Ê¤É¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½ÉÇñ¡×¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î»ÜÀß¤Ø¤Î½ÉÇñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¿©»ö¤äÆþÍá¤Î²ð½õ¡¢µ¡Ç½·±Îý¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¼Ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎËþÂÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¡ÖË¬Ìä¡×¡ÖÄÌ¤¤¡×¡Ö½ÉÇñ¡×¤Î3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¡¢¼êÂ³¤¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¶È½ê¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3¤Ä¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë´é¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿´¶¯¤¤ÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ²ó¿ô¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂÎÄ´¤ä²ð¸î¼Ô¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÈñÍÑ¤¬·î³ÛÄê³ÛÀ©¤ÇÍ½»»¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£É¬Í×»þ¤ËÀìÌç²È¤¬¼«Âð¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
£Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ¥µ¡¼¥Ó¥¹
Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¡Ë¤Ï¡¢¡ÖË¬Ìä´Ç¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡ÖÄê´ü½ä²ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡Ö¿ï»þÂÐ±þ¡¦Ë¬Ìä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î3ËÜÃì¤«¤éÀ®¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖË¬Ìä´Ç¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ï¼ç¼£°å¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢ÎÅÍÜ¾å¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤äÉ¬Í×¤Ê¿ÇÎÅ¤ÎÊä½õ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡ÊÍøÍÑ¼Ô¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¡¢´õË¾¡¢¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ê¤É¤òÀµ¤·¤¯É¾²Á¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤³¤È¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄê´ü½ä²ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤¬Äê´üÅª¤ËÍøÍÑ¼Ô¤Î¼«Âð¤ò½ä²ó¤·¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¡¢ÇÓ¤»¤Ä²ð½õ¡¢¿åÊ¬Êäµë¡¢ÇÛÁ·¡¦²¼Á·¡¢ÉþÌô²ð½õ¡¢°ÜÆ°¡¿°Ü¾è²ð½õ¡¢µ¯¾²¡¿½¢¿²²ð½õ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ï»þÂÐ±þ¡¦Ë¬Ìä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ï24»þ´Ö365Æü¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î¶ÛµÞÏ¢Íí¤äµßµÞ¼Ö¤Î½ÐÆ°Í×ÀÁ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð²ð¸îÊ¡»ã»Î¡Ê¥±¥¢¥ï¡¼¥«¡¼¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤òÇÉ¸¯¤·¡¢µÞ¤ÊÇÓ¤»¤Ä¤Î²ð½õ¤äÅ¾ÅÝ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ëÃÍÂ¬Äê¤äÉþÌô´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ìë´Ö¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ë¬Ìä²ð¸î¡¦´Ç¸î¤òÌë´Ö¤Ç¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ1ÆüÊ£¿ô²ó¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÈñÍÑ¤¬·î³ÛÄê³ÛÀ©¤ÇÍ½»»¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎºßÂðÎÅÍÜ»Ù±ç¿ÇÎÅ½ê¡¢¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¡¢Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÍ×²ð¸îÇ§Äê¼Ô¤Ç¤¹¡Ê¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤Ï¡ÖÍ×»Ù±ç¡×¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë¡£¶áÎÙ¤Ë¤³¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È½ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÉ¾È½¤Ê¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥Ë¥¢¸þ¤±ÄÂÂß½»Âð¤Ê¤É¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤ÎºÝ¤Ë¤â¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á3¤Ä¤Î»ö¶È½ê¤ÎÊ¬ÉÛ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÏÃ¯¤¬·è¤á¤ë¤«
»ä¤É¤â¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï1³ä°Ê²¼¡¢9³ä°Ê¾å¤¬¡Ö²ÈÂ²¤¬Áª¤ó¤À¡×¤È¤Î²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ëÆþµï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬Áª¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Î³ä¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤¬Áª¤Ö¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â³Û¤ÈÃùÃß¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ëÈñÍÑ¡×¡Ö²ÈÂ²¤Î¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¡×¤Ê¤É¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤´²ÈÂ²¤¬Ì¼¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤«¤é¤âÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤¬Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢»ÜÀß¤ÎÎ©ÃÏ¤Ï·»Äï´Ö¤Ç¸øÊ¿¤Ê¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÄ¹ÃË°ì²È¤¬¿ÀÆàÀî¸©¡¢¼¡ÃË°ì²È¤¬ºë¶Ì¸©¤À¤«¤é¡¢´Ö¤ò¤È¤Ã¤ÆÅìµþÅÔÆâ¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤òÃµ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÆËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´¤¯¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ò¤µ¤óÀ¤Âå¤«¤é¼õ¤±¤ëÁêÃÌ¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤ËÁá¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤â¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤â°¤¤¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»ÜÀß¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¸µµ¤¤À¤«¤é¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£À®¤ê¹Ô¤Ç¤¤»¤Ç¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤·¤â¼«Ê¬¤¬Æþ¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤È´õË¾¤ò¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ÜÀß¤ËÆþ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸å²ù¤·¤¿¤ê¡¢Ùæ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¼Â¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤â²ÈÂ²¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¡¢¿Æ»Ò¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Í¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ò²¼Ä´¤Ù¤¹¤ëºÝ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤ÆâÍÆ¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤ª¤³¤¦
¾ÍèÆþ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÌÜÀ±¤ò¤Ä¤±¤ëºÝ¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¢²ÄÇ½¤Ê¤éÊ£¿ô¤Î»ÜÀß¤òË¬¤Í¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¸«³Ø¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÍèË¬¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¦°÷¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤Á¤ó¤È°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¸¦½¤¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢Æþµï¼Ô¤ä¿¦°÷¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¤¤¤¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£³Ú¤·¤¯¸ì¤é¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤«¤é¥Û¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤È¤«¤¨¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¡×¡ÖÉô²°¤ÇÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î½¼¼Â¤¬ºÇÍ¥Àè¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î´ð½à¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸«³Ø¤ÇÉ¬¤º¤·¤¿¤¤¼ÁÌä¹àÌÜ
¤µ¤é¤Ë¡¢°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿¦°÷¤Ë¡Ö¤³¤Î¥Û¡¼¥à¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÇùÁ³¤È¤·¤¿Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÁªÂò»è¤«¤é³°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£´Ç¼è¤ê¤Þ¤Ç¥±¥¢¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î¤¢¤ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖºòÇ¯¤Ï10¿Í¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á7¿Í¤¬¤³¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤òÉ¬¤º¼Ú¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æü¡¹¤ÎÀ¶ÁÝ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤¬ÅÎÀñ(¤º¤µ¤ó)¤À¤È¡¢¿©Æ²¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾ßÌý(¤·¤ç¤¦¤æ)º¹¤·¤Ê¤É¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£²ð¸î¿¦°÷¤¬¡ÖÁÝ½ü¤ÏÀ¶ÁÝ¶È¼Ô¤Î»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¥´¥ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤â½¦¤ï¤Ê¤¤»ÜÀß¤«¤é¡¢¿¦°÷³Æ¼«¤¬±ÒÀ¸¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢»ÜÀß¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬¸«Á÷¤ê¤Î°§»¢¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£»ÜÀß¤ÎÆþµï¼Ô¤Ø¤ÎÉáÃÊ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤âÉ½¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»ÜÀßÆâ¤ò10Ê¬¤âÊâ¤±¤Ð³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¾åÌÀ¸À¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÎ§µ·¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿¦°÷¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°§»¢¤Ò¤È¤Ä¤·¤Ê¤¤¿¦°÷¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐ±þ¤¬°ìÎ§¤Ç¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â°¿ÍÅª¤Ê±¿±Ä¤Ï°ìÉô¤Î¿¦°÷¤ËÉéÃ´¤¬½¸Ãæ¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡ÖÆñ¤¢¤ê¡×¤Ê»ÜÀß¤À¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤
»ä¼«¿È¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¿¦»þÂå¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ï¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈñÍÑ¡×¡ÖÎ©ÃÏ¡×¡Ö¿¦°÷¤äÆþµï¼Ô¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¡ÖÀ¸³è»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡Ö²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡Ö´Ç¸î¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¡×¡Ö¿©»öÆâÍÆ¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê»Ù±ç¡×¡Ö¼ñÌ£¤ä¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¡¢¸«³Ø¤ÎºÝ¤Ë¤âÍ¥Àè»ö¹à¤Ë±è¤Ã¤Æ¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸½¼ÂÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤È¡¢Í½»»¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤¬¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¤½¤í¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¿Æ»Ò´Ö¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊµÈÅÄ È¥¡Ë