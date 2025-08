フェイエFW上田綺世、アシストの渡辺剛に感謝！妻・由布菜月さんとのやり取りが微笑ましい「やったー！」「いえい」

オランダの名門フェイエノールトで3年目を迎えた日本代表FW上田綺世。

2日に行われたドイツ1部ヴォルフスブルクとのプレシーズンマッチで2ゴールを決めて、4-0の勝利に貢献した。

前半27分にセム・スタインのアイシスとから先制ゴールを決めると、後半4分には渡辺剛のアシストから追加点を奪取。

上田は「Ready for Wednesday。Thanks for the assist, Sem and 剛くん」とアシストしてくれた新加入選手2人への感謝をSNS上に綴っていた。

その投稿に上田の妻である由布菜月さんが「やったー」とコメント。上田も「いえい」とピースポーズの絵文字つきで返信しており、微笑ましいやり取りをしていた。

上田は共通の友人を通じて知り合ったというモデルの由布さんと2022年に結婚。夫婦仲はとても良好のようだ。

フェイエノールトは、現地6日(水)にトルコの強豪フェネルバフチェとのUEFAチャンピオンズリーグ予選3回戦の1stレグを戦う。

その後、9日にはNACとのオランダリーグ開幕戦、12日にはフェネルバフチェとの2ndレグが控えている。