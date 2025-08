【擬族】 8月4日連載開始

講談社は8月4日、堅貝氏によるマンガ「擬族」の連載をヤンマガWebにて開始した。

本作は人間に擬態した異形「擬族」が住む町を舞台にしたダークファンタジー。擬族同士の戦いに巻き込まれ、擬族として蘇った主人公・瓜生啓慈の物語が描かれる。

現在ヤンマガWebでは第1話から第3話までが無料で公開されている。なお、本作は月曜日に更新予定。

第1話「怪しい雲行き」のページ

第2話「カオスダイバー」のページ

第3話「アサイラム」のページ

【「擬族」あらすじ】

この町には、人のまがい物である「擬族」が潜んでいる。ある日大学生・瓜生啓慈は、「ヒトではない生き物の群体」として存在する擬族同士の戦いに巻き込まれ死に瀕してしまう。しかし彼は擬族として蘇る。変異体として、擬族の中でもまがい物と認識された啓慈は、いったい何処へ向かうのか。ーーまがい物として生まれたなら、生きる意味はあるのだろうか? 奇才が描く新境地のダークファンタジー、ここに開幕!!

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.