堂本光一が、約4年ぶりとなるオリジナルアルバム『RAISE』を9月10日にリリース。あわせて、8月7日よる20時に公開されるリード曲「The beginning of the world」のMVティザー映像が公開された。

(関連:堂本光一、寺西拓人・原嘉孝との再会エピソード 環境の変化に直面した時の乗り越え方も明かす)

「RAISE」には、気持ちを高める、盛り上げる、励ます、などさまざまな意味があり、同作品は『A new step forward(新たな一歩)』をテーマに制作したアルバムとなっている。

アルバムは、リード曲の「The beginning of the world」をはじめ、人生を鼓舞するようなエンターテインメントを突き詰めた13曲で構成。堂本光一だからこそ表現できる王道でありながら新しい、音楽の世界が表現されている。

また、初回盤Aには、リード曲「The beginning of the world」のミュージッククリップを収録。壮大な世界観とともに総勢51名でパフォーマンスを織りなす。また、振り付け現場から迫ったメイキング映像も収められる。初回盤Bには32ページのフォトブックを封入。また、「The beginning of the world」ミュージッククリップを、いろいろな角度から楽しめるマルチカメラも収録されている。通常盤ボーナストラックには、Endless SHOCKでライバル役が歌唱していた「MOVE ON」、本人作詩/作曲の「I」をセルフカバーした2曲が収録される。

加えて、同作品の購入で先着特典としてステッカーを先着プレゼントするキャンペーンも開催。ステッカーには堂本光一の撮り下ろし動画が視聴できるQRコード付きで、形態ごと異なる3パターンの動画を楽しめる。

「The beginning of the world」は、9月1日0時より先行配信予定。オリジナル画像が手に入る、ダウンロードキャンペーンの開催も決定している。

さらに、アルバムのリリースに伴いライブツアー『KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE』を開催。10月4日のAichi Sky Expoを皮切りに、全国4都市10公演にて行われる。

(文=リアルサウンド編集部)