明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１５：４５ 仏・鉱工業生産

１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：３０ 米・貿易収支

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）

※日・閣議

※米・３年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＡＬＳＯＫ<2331>，キッコマン<2801>，ニチレイ<2871>，エーザイ<4523>，ＵＳＳ<4732>，小林製薬<4967>，ＪＸ金属<5016>，洋缶ＨＤ<5901>，リクルート<6098>，住友重<6302>，クボタ<6326>，ダイキン<6367>，ミネベアミツミ<6479>，エプソン<6724>，横河電<6841>，アズビル<6845>，三菱重<7011>，コンコルディア<7186>，ＮＯＫ<7240>，マツダ<7261>，スズキ<7269>，ヤマハ発<7272>，メディパル<7459>，ユニチャーム<8113>，丸井Ｇ<8252>，三井不<8801>，東武<9001>，ＪＲ西日本<9021>，郵船<9101>，ＪＲ九州<9142>，ＳＢ<9434>，ＮＴＴデータ<9613>ほか

※海外企業決算発表：アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ），アムジェンほか



出所：MINKABU PRESS