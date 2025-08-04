○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１０：４５　中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１５：４５　仏・鉱工業生産
１６：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・卸売物価指数
２１：３０　米・貿易収支
２２：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
※日・閣議
※米・３年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＡＬＳＯＫ<2331>，キッコマン<2801>，ニチレイ<2871>，エーザイ<4523>，ＵＳＳ<4732>，小林製薬<4967>，ＪＸ金属<5016>，洋缶ＨＤ<5901>，リクルート<6098>，住友重<6302>，クボタ<6326>，ダイキン<6367>，ミネベアミツミ<6479>，エプソン<6724>，横河電<6841>，アズビル<6845>，三菱重<7011>，コンコルディア<7186>，ＮＯＫ<7240>，マツダ<7261>，スズキ<7269>，ヤマハ発<7272>，メディパル<7459>，ユニチャーム<8113>，丸井Ｇ<8252>，三井不<8801>，東武<9001>，ＪＲ西日本<9021>，郵船<9101>，ＪＲ九州<9142>，ＳＢ<9434>，ＮＴＴデータ<9613>ほか
※海外企業決算発表：アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ），アムジェンほか

出所：MINKABU PRESS