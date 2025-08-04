aespa¥¦¥£¥ó¥¿ー¤¬Èþ¤·¤¤Ä¾³Ñ¸ª¡õ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡Ö¾åÉÊ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎWINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¥åー¥È¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
①aespa¥¦¥£¥ó¥¿ー¤ÎÈþ¤·¤¤Ä¾³Ñ¸ª¡õ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ ②aespa4¿Í¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È ③¡ØKCON LA 2025¡Ù¤Ç¤Î¡ÖDirty Work¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Æ°²è
¢£aespa¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¥É¥ì¥¹»Ñ
aespa¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØKCON LA 2025¡Ù¤Î8·î2Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¸ø±é¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Á°È±¤ò²¼¤í¤·¡¢¥é¥Õ¤ËÈ±¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¦¥£¥ó¥¿ー¤ÎÏÓ¤È¶»¸µ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÇò¤¤Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥óÉ÷¤Î¶ß¸µ¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤È¥Ö¥íー¥Á¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥¹¥«ー¥ÈÉôÊ¬¤Ï¹õ¤Î¥ß¥Ë¥×¥êー¥Ä¤È¤¤¤¦¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¡£LOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î¡Ö¥¹¥¿ー ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Î¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿º¿¹ü¤ä¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢Èþ¤·¤¤Ä¾³Ñ¸ª¤ò¤è¤ê°ìÁØÈþ¤·¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Ï¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÊÉ¤äÄÌÏ©¤È¤¤¤¦Ìµµ¡¼Á¤ÊÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢Ñ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤ÇÐÊ¤à8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Òー¥ë¤òÍú¤¤¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê8ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¾åÉÊ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¤³¤¦¤¤¤¦¥É¥ì¥¹¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤«¤ï¤¤ー¡ª¡×¡Ö¤¤ì¤¤¡Ä¡×¡ÖÑ³¤²¤ÊÉ½¾ð¹¥¤¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£aespa¥á¥ó¥Ðー¡¢¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥É°áÁõ»Ñ¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¤Ê¤ª¡¢aespa¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー4¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£Çò¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤ò¥¥åー¥È¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥Ïー¥É¤Ê¼Á´¶¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿aespa
°ìÊý¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥«ー¥¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥Ïー¥É¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£KCON USA¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDirty Work¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£