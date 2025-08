『JOCHUM』のシーズン2が、フジテレビ系『めざましどようび』の番組内にて、2025年10月4日(土)より毎週放送決定!

JO1とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM(ジェオチャム)」が活躍するアニメです☆

アニメタイトル:『JOCHUM』

初回放送:2025年10月4日(土)

放送日時:フジテレビ系『めざましどようび』 毎週(土)6時〜8時30分 ※一部地域を除く

原作:サンリオ

シリーズ構成・脚本:加藤陽一

監督:作田ハズム

制作:ファンワークス

製作:サンリオ・LAPONE ENTERTAINMENT

JO1とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM(ジェオチャム)」が出演するアニメ、『JOCHUM』のシーズン2がフジテレビ系『めざましどようび』の番組内にて、2025年10月4日より毎週放送されることが決定!

2024年、初のアニメ化として放送されていた『JOCHUM』は、かわいかったり癖が強かったり、11キャラクターたちそれぞれの個性がアニメーションとして生き生きと描かれ、クスッと笑えるシュールなスト−リーや世界観も好評でした。

そして2025年秋、夢に向かって奮闘する11キャラクターの新たな物語が始まります。

シーズン2では、ほのぼのとした日々の描写やキャラクター同士の掛け合いが引き続き描かれるほか、それぞれの夢に向かって頑張る仲間たちの姿や、意外な一面が明らかになることも。

前シリーズと同じ制作陣と声優陣で、さらにパワーアップしたアニメ『JOCHUM』シーズン2に注目です☆

JO1 白岩瑠姫さんからのコメント

10月4日(土)よりフジテレビ『めざましどようび』にて、『JOCHUM』アニメシーズン2の放送が決定しました!!

前作のアニメで僕が印象に残っているのは、仕事を頑張るぽぽにRURUが癒しを届けるストーリー。

RURUの夢はみんなの癒しの王様になることなので、僕もJAMや応援してくれるみんなの癒しの王様になれるようにRURUと一緒に頑張るね。

かわいいJOCHUMたちの物語が、シーズン2のアニメではどのように展開されていくのか、今からとても楽しみです!

老若男女、たくさんの方に楽しんでいただけるアニメだと思いますので、シーズン2もぜひご覧ください!

シリーズ構成・脚本 加藤陽一さん コメント

シーズン2もアニメシリーズならではの11にんの魅力を詰め込んでいます。

あの子とあの子のほっこりとした姿、夢に向かいつつもナナメなことに巻き込まれるあの子の姿――。

さらに楽しいシェアハウスの日常を、どようびの朝の楽しみにしていただけたらと思います。

監督 作田ハズムさん コメント

わちゃわちゃな11にんの日常が帰ってきます!

シーズン2は、メンバーの知られざる一面をたっぷりと引き出しながら、推しキャラの新たな魅力に気づいたり、思いがけず新しい“推し”ができたり…。

観るたびにジェオチャムへの愛が深まる、そんな作品をお届けします。

ぜひお楽しみに!

ティザー映像を解禁

https://www.youtube.com/watch?v=qU4sg5Wikzw

人気ショートアニメシリーズ『JOCHUM』のシーズン2が始まります!

それぞれの夢を抱いた11にんの仲間たちによる、「ジェオチャムハウス」でのほのぼのとした毎日。

時には、奇想天外な出来事も起き、仲間たちの新たなる意外な一面が明らかに。

今回もきっと、個性豊かな11にんのキャラクターたちが、あなたを癒してくれるはず!

JO1とは

「PRODUCE 101 JAPAN」で選ばれたグローバルボーイズグループJO1。

3年連続「NHK紅白歌合戦」に出場し、2年連続TBS「輝く!日本レコード大賞」で優秀作品賞を受賞されています。

2024年11月から開催した全国4都市14公演のツアーは、ロサンゼルス・ニューヨークを含む全6都市8公演のワールドツアーも開催。

さらに、4月には初東京ドーム公演を開催し、計25万人を動員されました。

最新曲「BE CLASSIC」が、アメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top100Radio Airplay」で、日本人ボーイズグループとして初めてランクインするなどグローバルに活動を広げています。

「JOCHUM」とは

公式HP:https://www.sanrio.co.jp/characters/jochum/

JOCHUM公式アカウント:

・X :https://twitter.com/jo1xsanrio

・Instagram:https://www.instagram.com/jo1xsanrio/

・TikTok :https://www.tiktok.com/@sanrio_jochum

・YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCql7t4TkCtIK_74daYR-owQ

「JOCHUM」は、2022年に人気グローバルボーイズグループJO1とサンリオが共同開発したキャラクターです。

”ここで暮らした人は夢が叶う”…そんなおうちに住んでいる11にんの仲間たち。

まめちぃはヒーローに。

ぽぽは楽な人生を。

ヤヌカミは立派な守り神。

ピーハイはパイロットに。

RURUはみんなの癒しの王様。

レインは世界中の人を驚かすこと。

Biraは世界的なアーティストになること。

マイクンは歌でみんなを明るくすること。

チュララは宇宙侵略。

ちまたは世界中の寿司を食べつくすこと。

もこは世界中のみんなを幸せにすること。

それぞれの夢に向かって日々奮闘中!

関連情報!JOCHUM「エンジョイサマーシリーズ」グッズ

発売日:2025年8月1日(金)

取扱店舗:フジテレビショップ各店、およびフジテレビe!ショップ

商品詳細:https://eshop.fujitv.co.jp/fs/fujitv/c/B007092

2024年夏に販売して好評だった、JOCHUM「エンジョイサマーシリーズ」のグッズがフジテレビe!ショップ他にて販売中です。

巾着やペットボトルホルダーなど、この夏を彩るアイテムがラインナップされています。

店舗では、数量限定購入特典も登場!

フジテレビショップ各店(フジさん台場店、東京駅店、レイクタウン店)の店頭では、先着で店内の『JOCHUM』商品の購入特典として、「バルーンスティック(配布中)」と「スマホステッカー(2025年8月9日(土)から配布)」を数量限定でプレゼント!

「バルーンスティック」は、2025年8月17日(日)までの配布期間中、対象商品を税込1,000円以上購入するとに、一会計につき1点、各日の配布上限数に応じてプレゼント。

アニメシーズン2放送決定記念キービジュアルデザインの「スマホステッカー」は、対象商品を1点以上購入で、一会計につき1点プレゼントされます!

※数量限定購入特典のお渡しは、予定数量に達し次第、配付を終了します

※フジテレビe!ショップは、数量限定購入特典「バルーンスティック、スマホステッカー」配布はありません

人気テレビアニメの続編が2025年秋スタート!

アニメ『JOCHUM』シーズン2は、『めざましどようび』にて2025年10月4日(土)より毎週放送されます。

サンリオキャラクター©2025 SANRIO.CO., LTD. JAPAN

著作 (株)サンリオ

©2025 SANRIO/LAPONE ENTERTAINMENT

