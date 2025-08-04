【「閃乱カグラ」等身大おっぱいマウスパッド 再受注販売】 期間： 第1次 8月15日12時～8月24日0時 第2次 10月17日12時～10月26日0時 価格：各29,700円

Softgarage（ソフトガレージ）は、「閃乱カグラ」等身大おっぱいマウスパッド第一弾から第二十六弾までの再受注販売を実施する。期間は第1次が8月15日12時から8月24日0時まで、第2次が10月17日12時から10月26日0時まで。価格は各29,700円。

「最胸」への飽くなきこだわりを、ここに――。「閃乱カグラ等身大おっぱいマウスパッドコンプリートカタログ『OP』」の発売を記念し、シリーズ第一弾から第二十六弾の再受注販売が決定。シリコン、生地、製法にこだわった“究極の等身大アイテム”の数々が再び登場する。

イラストは本アイテムの為の描き下ろしを使用。国内工場でのハンドメイドを徹底しており、量産不可「完全受注製造商品」だからこそのハイクオリティな仕上がりとなっている。

□Softgarageの公式サイト

【ラインナップ（一部）】

【再販版】閃乱カグラ 等身大おっぱいマウスパッド 焔

【再販版】閃乱カグラ 等身大おっぱいマウスパッド ジャスミン

【再販版】閃乱カグラ 等身大おっぱいマウスパッド 雲雀

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